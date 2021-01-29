Новая администрация не считает Украину токсичной темой, – бывший посол США в Украине
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что новый президент США Джо Байден вскоре позвонит главе Украины Владимиру Зеленскому. Пока, отметил дипломат, у главы Белого дома очень напряженный график.
Источник: ТСН
Президенту России Владимиру Путину Байден позвонил гораздо быстрее, поскольку была огромная тема для разговора.
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Звонок Путину был неотложным
С главой Кремля Байден обсудил судьбу договора по дальнейшему сокращению наступательных вооружений.
Поэтому я бы ничего не сказал об отсутствии телефонного звонка. Новая администрация не считает Украину токсичной темой. А для тех, кто указывает на телефонный разговор Байдена – Путина, было неотложное дело, которое надо было решить: продлить действие договора СНВ-III, срок действия которого истекает на следующей неделе,
- отметил Пайфер.
Когда состоится разговор Зеленского с Байденом
Отметим, что ранее еще один бывший посол США в Украине Джон Хербст высказал предположение, что разговор между Байденом и Зеленским состоится уже на следующей неделе. По мнению дипломата, Байден, в отличие от своего предшественника на посту Дональда Трампа, будет больше настаивать на реформах в Украине.
Что известно о разговоре Путина и Байдена?
Российский и американский президенты поговорили по телефону 26 января 2021 года. Обсуждали договор по СНВ, а также не обошли ситуацию в Украине. Кроме того, Байден четко выразил свою позицию относительно ареста оппозиционера Алексея Навального.
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