Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что новый президент США Джо Байден вскоре позвонит главе Украины Владимиру Зеленскому. Пока, отметил дипломат, у главы Белого дома очень напряженный график.

Источник: ТСН

Президенту России Владимиру Путину Байден позвонил гораздо быстрее, поскольку была огромная тема для разговора.

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Звонок Путину был неотложным

С главой Кремля Байден обсудил судьбу договора по дальнейшему сокращению наступательных вооружений.

Поэтому я бы ничего не сказал об отсутствии телефонного звонка. Новая администрация не считает Украину токсичной темой. А для тех, кто указывает на телефонный разговор Байдена – Путина, было неотложное дело, которое надо было решить: продлить действие договора СНВ-III, срок действия которого истекает на следующей неделе,

- отметил Пайфер.

Когда состоится разговор Зеленского с Байденом

Отметим, что ранее еще один бывший посол США в Украине Джон Хербст высказал предположение, что разговор между Байденом и Зеленским состоится уже на следующей неделе. По мнению дипломата, Байден, в отличие от своего предшественника на посту Дональда Трампа, будет больше настаивать на реформах в Украине.

Интересно! Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук говорит, что в США до сих пор считают Украину уязвимым местом Байдена. Ведь именно украинская тема стала причиной первого импичмента Трампа.