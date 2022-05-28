Накануне глава российской переговорной группы Владимир Мединский назвал новую цель так называемой "спецоперации" в Украине. На этот раз она стала еще более циничной.

Ранее Подоляк жестко ответил Мединскому на циничные заявления о центрах принятия решений.

Россияне хотят убивать украинских детей, чтобы освободить территорию для русских

Мединский заявил, что Кремль хочет "спасти родную Украину и сохранить ее для будущего русских детей". Советник главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка объяснил, что это значит, что враг планирует убить украинских детей, захватить наши города и таким образом уволить для россиян.

Откровенно, цинично и со всей прямотой,

– отметил Подоляк.

Партнеры Украины полагают, что с Россией можно договориться за столом переговоров. Мол, здесь все как в бизнес-конфликте. Однако это, по словам Подоляка, ошибка, возникающая из-за неправильного понимания этой войны и ее подлинных мотивов. Это в свою очередь приводит к ужасным последствиям для всего мира.

Подоляк отметил, что любые договоренности с Россией ничего не стоят, ведь эта страна постоянно лжет.

Россия развязала классическую захватническую войну в стиле средних веков: малообразованный, но увешанный крылатыми ракетами агрессор решил захватить гораздо более современную и менее вооруженную страну, уничтожить ее народ, вернуть на территории разруха, грязь и толпы пьяных бездомных, а также присвоить себе ,

– объяснил политик.

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Именно такова природа российского имперского государства – не создавать новые ценности, а просто разрушать чужие.

Своими словами о детях Мединский доказал, что Россия – страна-варвар, угрожающая мировой безопасности. Остановить его можно только силой.

Российская армия убивает украинских детей: что известно

С начала войны в результате действий оккупантов в Украине погиб 241 ребенок. Больше всего жертв – в Донецкой области.

В Харькове от вражеских обстрелов погиб отец с 5-месячным малышом на руках. Мать находится в больнице.

Кроме того, кафиры массово вывозят украинских детей в Россию . За три месяца они депортировали уже 230 тысяч детей, часть из которых хотят отдать в российские семьи на усыновление. Враг делает это для того чтобы уничтожить будущее украинской нации, ведь без детей его не будет.

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