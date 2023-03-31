Захватчики додумались прикрепить к письму-уведомлению о погибшем воине рекламу продуктов и товаров со скидками. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Кстати говоря Гости в эфире Соловьева чуть не подрались из-за Украины и истории: курьезное видео

Наделали кучу ошибок

В посту оккупанты указали, что "данное письмо было выдано Днепропетровским военкоматом". Следует отметить, что в Украине нет "военных коматов". Корректное название – Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, использовали фразу "упасть в шок". Это неправильно, поскольку можно быть "шокированным" или "ошеломленным". Вместо этого упасть россияне могут разве что в лужу или глубокую воронку.

Новая ИПСО россиян / Скриншот Центра стратегических коммуникаций:

Фейк запустили с пустых страниц

Невооруженным глазом заметно, что текст – фейковый. Специалисты отмечают, что россияне не гнушаются эксплуатировать темы гибели и смерти в своих ИПСО, чтобы затронуть морально-психологическую сторону реальных, а не вымышленных людей.

При этом способы окупантов не изменяются. Рекламную кампанию они запустили с пустых страниц в Facebook под названием Fun Page, которую "поддержала" уже знакомая нам Dyau Juad.

По данным Центра, очередную вражескую кампанию запустили 28 марта.