Героические поражения

Вспомните, УПА ведет долгое героическое сопротивление против кровожадной советской машины, но в конце концов разгромлена ею.

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Участники освободительной борьбы 1917 – 1921 годов жертвуют своей жизнью, чтобы обрести независимость от Российской империи, но та побеждает. Казаки отчаянно дерутся на два фронта, чтобы сохранить свое независимое государство, но терпят неудачу.

Против течения

Но на этот раз украинцы сломали старый сценарий. Защитники острова Змеиный бросают вызов вражескому флагману, считаются погибшими, но удивительным образом спасаются, после чего крейсер "Москва" отправляется на морское дно.

Защитники Киева, Чернигова и Харькова громят фашистов, которые планировали осуществить очередной геноцид украинцев, но вместо этого сами получили кровавую баню.

Азовцы жертвуют своими жизнями, героически защищая город и оттягивая войска агрессора, что заранее определяет коллапс российского наступления на Донбассе.

Украинские трактористы, прадедов и прабабушек которых советы морили голодом, растягивают российскую бронетехнику.

"Уничтоженная в первые дни войны" украинская авиация дерзко бомбит Белгород...

Украинцы и украинки страдают, борются, гибнут, удивительным образом спасаются и спасают других. И побеждают несмотря на все шансы и прогнозы.

Новая история

Рано или поздно война завершится нашей победой и превратится в легенду. Новую историю Давида против Голиафа. Новое сражение при Марафоне. Новое чудо на Висле.

Через столетие эту историю будут пересказывать из уст в уста в украинских семьях.

Через столетия украинские дети будут расти зная, что когда-то родители их родителей вырвали право на существование и процветание из челюстей абсолютного зла.

Одержали победу, которую весь мир считал невозможной. И что невозможного для них нет.