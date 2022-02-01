Меры, которые применяют на комбинате:

заменят фильтровальные установки;

продолжат широко применять зеленые технологии;

озеленят санитарно-защитную зону и в течение года высадят около 4 тысяч деревьев.

Заметим, что экологические программы на Ингулецком ГОК реализовывают постоянно. Например, в 2021 влияние на атмосферу уменьшили еще на почти на 7%, объемы производства были увеличены.

По словам директора по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Ингулецкого ГОК Сергея Замрия, комбинат уделяет большое внимание минимизации влияния производственных факторов на окружающую среду и постоянно реализует проекты для улучшения экологической ситуации в городе и близлежащих районах.

Он также добавил, что утвержденная полномасштабная природоохранная программа позволит "Метинвесту" уверенно двигаться в направлении экологической безопасности.