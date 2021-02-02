В Мариупольской городской больнице №9 обустроили новую кислородную станцию за очень короткие сроки. Благодаря Группе Метинвест это заняло всего 3 недели.

Источник: 24 канал

И.о. директора городской больницы №9 Александр Железняк отметил, что кислород – это основной продукт, который нужен для лечения больных, у которых страдают легкие.

Ранее баллоны с кислородом приходилось ежедневно доставлять в больницы, но при поддержке Группы Метинвест современная станция сделает автоматическим процесс подачи кислорода.

"Это выглядело как отдельные баллоны, которые нужно было привозить с завода каждый день. Каждый день их необходимо было менять много раз. Сейчас мы перешли на новый уровень, прошли эволюцию, появились стационарные системы. Мы на этапе финальной установки креосистемы, которая позволяет в автоматизированном режиме обеспечивать кислородом больницы", – рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Эта современная технология позволит быстро и качественно доставлять кислород в больницу, непосредственно к больному. На обеспечение Мариуполя кислородом Группа Метинвест уже потратила около 72 миллионов гривен. И именно благодаря такой поддержке, по словам городского головы Вадима Бойченко, в городе удалось улучшить ситуацию с заболеванием. Сейчас нет никаких проблем с кислородом, а число тех, кто поборол вирус выше.

"Уровень пациентов, которые были инфицированы COVID-19 и которые выздоровели составляет 93%. Мы видим, что койкоместа, которые мы подготовили (600 мест), заполнены всего лишь на треть. Мы видим, что благодаря кислороду мы уменьшили время пребывания пациента в больнице, мы уменьшить ход лечения. То есть сейчас мы управляем этим процессом", – поделился мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Группа Метинвест также поспособствовала тому, чтобы медучреждения Мариуполя получили 15 высококлассных аппаратов ИВЛ. А медики, прошедшие обучение на этой технике – комплекты медицинской спецодежды.

Также Юрий Рыженков отметил, что Метинвест не планирует прекращать помощь больницам и жителям Мариуполя, в планах дальнейшее взаимодействие в преодолении пандемии.