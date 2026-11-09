Новая тактика оккупантов и угроза для энергетики: командир "Перун" предупредил о сложной зиме

Командир "Перун" предупредил о сложной зиме / Getty Images
Российские оккупационные войска изменили тактику штурмовых действий на фронте и усилили превосходство в реактивных средствах поражения. Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун".
Как отметил "Перун" в эфире 24 Канала, Украину ждет сложная зима из-за технологического отставания в определенных компонентах и постоянных ударов врага по критически важной инфраструктуре.
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Как изменилась тактика врага перед зимой?
Враг теперь накапливает личный состав в безопасных точках и ждет момента, когда туман или непогода позволят им продвинуться большими группами
Враг действует в несколько этапов: сначала накапливает личный состав в тыловых пунктах, затем при благоприятных погодных условиях (например, туман или сложные метеоусловия) пытается продвинуться на максимальную глубину к новым точкам накопления, ожидая момента для решающего штурма.
Плохие погодные условия, ухудшающие видимость для украинских защитников, становятся для врага "окном возможностей". В такие дни интенсивность штурмов возрастает в пять раз – враг может одновременно задействовать до 30 групп для продвижения вдоль линии фронта.
Модернизация КАБ и неэффективность РЭБ
Враг не только массово использует запасы авиационных бомб, но и модернизирует их, устанавливая реактивные двигатели для повышения эффективности
Единственным эффективным решением Дмитрий Филатов считает активный метод – уничтожение самих самолетов-носителей и аэродромной инфраструктуры в тылу врага.
В качестве примера он привел успешный опыт группировки "Азов", которая в свое время уничтожила инфраструктуру в Донецком аэропорту, что существенно снизило интенсивность вражеских атак. Противник использовал Донецкий аэропорт для запуска "Шахедов", осуществляя до 150 пусков в сутки. Благодаря целенаправленным ударам по инфраструктуре аэродрома количество вражеских пусков удалось существенно сократить.
Филатов отметил, что этот успешный опыт "Азова" является доказательством того, что разрушение логистики и мест базирования врага является стратегически важным направлением для борьбы с авиационными угрозами и дронами.
Технологическое отставание и прогноз на зиму
Противник достиг значительных успехов в разработке и производстве реактивных средств. Следствием этого технологического дисбаланса может стать очень сложная зима, во время которой враг будет максимально использовать свое преимущество для нанесения ударов по тыловым объектам
Во время эфира командир объявил о важном сборе средств на ремонт микроавтобуса:
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