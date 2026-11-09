Новая тактика оккупантов и угроза для энергетики: командир "Перун" предупредил о сложной зиме

Как отметил "Перун" в эфире 24 Канала, Украину ждет сложная зима из-за технологического отставания в определенных компонентах и постоянных ударов врага по критически важной инфраструктуре.

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Как изменилась тактика врага перед зимой?

Из-за ухудшения погодных условий и отсутствия естественной маскировки ("зеленки") захватчики отказались от ежедневных "натисков" небольшими пехотными группами. Вместо этого россияне перешли к тактике накопления личного состава.

Враг теперь накапливает личный состав в безопасных точках и ждет момента, когда туман или непогода позволят им продвинуться большими группами– отметил командир.

Враг действует в несколько этапов: сначала накапливает личный состав в тыловых пунктах, затем при благоприятных погодных условиях (например, туман или сложные метеоусловия) пытается продвинуться на максимальную глубину к новым точкам накопления, ожидая момента для решающего штурма.

Плохие погодные условия, ухудшающие видимость для украинских защитников, становятся для врага "окном возможностей". В такие дни интенсивность штурмов возрастает в пять раз – враг может одновременно задействовать до 30 групп для продвижения вдоль линии фронта.

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Модернизация КАБ и неэффективность РЭБ

Отдельным вызовом для Сил обороны остаются управляемые авиационные бомбы (УАБы), которыми оккупанты разрушают украинские укрытия и командные пункты. Более того, враг провел технологическую эволюцию этого вооружения.

Враг не только массово использует запасы авиационных бомб, но и модернизирует их, устанавливая реактивные двигатели для повышения эффективности– подчеркнул "Перун".

Военный пояснил, что пассивные методы противодействия, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), не способны полностью нивелировать эту угрозу. РЭБ может сбить навигацию бомбы, но она все равно взорвется в зоне поражения, что представляет высокую опасность для гражданских объектов.

"Перун" о ситуации на фронте: видео

Единственным эффективным решением Дмитрий Филатов считает активный метод – уничтожение самих самолетов-носителей и аэродромной инфраструктуры в тылу врага.

В качестве примера он привел успешный опыт группировки "Азов", которая в свое время уничтожила инфраструктуру в Донецком аэропорту, что существенно снизило интенсивность вражеских атак. Противник использовал Донецкий аэропорт для запуска "Шахедов", осуществляя до 150 пусков в сутки. Благодаря целенаправленным ударам по инфраструктуре аэродрома количество вражеских пусков удалось существенно сократить.

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Филатов отметил, что этот успешный опыт "Азова" является доказательством того, что разрушение логистики и мест базирования врага является стратегически важным направлением для борьбы с авиационными угрозами и дронами.

Технологическое отставание и прогноз на зиму

Наиболее тревожным фактором командир называет скачок РФ в производстве новых реактивных средств. По оценке Филатова, Украина сейчас отстает в этом компоненте как минимум на год, поскольку вовремя не нашла действенного механизма противодействия.

Противник достиг значительных успехов в разработке и производстве реактивных средств. Следствием этого технологического дисбаланса может стать очень сложная зима, во время которой враг будет максимально использовать свое преимущество для нанесения ударов по тыловым объектам– предупредил военный.

Он добавил, что россияне, как и ожидалось, усилят давление на украинскую энергетику. Хотя Силы обороны обязательно найдут способ противодействия новому вооружению врага, это решение, по словам "Перуна", не появится мгновенно.

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Во время эфира командир объявил о важном сборе средств на ремонт микроавтобуса:

Сбор средств на ремонт микроавтобуса / Скриншот из видео

"Перун" подчеркнул, что каждый взнос, независимо от суммы, является частью общей помощи защитникам, и призвал зрителей присоединиться к поддержке подразделения, распространять номер карты и сканировать соответствующий QR-код.