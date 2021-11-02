Пресс-служба компании "Антонов" подчеркнула, что пассажиры оценили комфортабельность салона самолета. В частности, чистые удобные кресла и низкий уровень шума.

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Сейчас основным видом деятельности Air Ocean Airlines выбрала регулярные и чартерные полеты по Украине и за границу. Их будут осуществлять самолеты:

Ан-148;

Ан-158.

Кроме того, в течение первых двух кварталов 2022 года намерены подготовить еще 3 воздушных судна.

Исполнительный директор авиакомпании Вячеслав Герига заявил, что начать планируют с рейсов продолжительностью 2 – 2,5 часа. По оценке компании, экономически они сейчас наиболее выгодны.

Air Ocean Airlines выполнила первый рейс / ANTONOV Company

Первыми пассажирами Air Ocean Airlines стали нардепы от "Слуги народа". В частности, председатель фракции Давид Арахамия подчеркнул, что "мы хотим, чтобы каждый украинец, который летает, гордился тем, что Украина – это государство авиастроения".

Заметьте! Тем временем украинская авиакомпания Windrose ("Роза ветров") приостановит полеты по 3 внутренним маршрутам. Речь идет о рейсах из Киева в Николаев, Ужгород и Черновцы.

Публикация фейсбук ANTONOV Company:

Первый рейс выполнил Ан-148 украинской авиакомпании "Air Ocean Airlines"

30 октября 2021 года состоялся первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 украинского авиаперевозчика "Air Ocean Airlines". Перелет был осуществлен по маршруту Киев-Николаев. Пассажиры отметили комфортабельность салона самолета, в том числе удобные кресла и низкий уровень шума.

"Air Ocean Airlines" была основана в сентябре 2020 года. Поддерживая инициативу Президента Украины Владимира Зеленского, эта авиакомпания стала первой в стране, которая основным видом своей деятельности выбрала выполнение регулярных и чартерных перевозок как на внутренних маршрутах, так и за ее пределами на самолетах семейства Ан-148, Ан-158 разработки ГП "АНТОНОВ". "Мы планируем начать рейсы продолжительностью 2 – 2,5 часа, которые по нашей оценке будут наиболее экономически выгодными", – отметил исполнительный директор авиакомпании Вячеслав Герига. При этом, неприхотливость самолета к качеству взлетно-посадочных полос позволит соединить между собой не только аэропорты с хорошо развитой инфраструктурой, но и небольшие региональные аэродромы. Ан-148 хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Они выполняли полеты с высокой интенсивностью – до 420-440 часов в месяц.

На сегодняшний день во флоте "Ocean Air Airlines" – два самолета Ан-148. До конца текущего года должен быть поставлен еще один самолет. В течение первого-второго квартала 2022 года – еще три самолета. Всего компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа. Они принадлежат кипрской компании CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD и переданы авиакомпании в соответствии с договорами аренды. Привлечение зарубежных инвесторов, таких как CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD, является одной из составляющих развития украинской авиационной отрасли.

ГП "АНТОНОВ" со своей стороны всецело поддерживает возобновление использования самолетов Ан-148, Ан-158 отечественной авиакомпанией. Это не только сделает региональные перелеты более доступными, но и повысит рыночную привлекательность этих самолетов. Ведь потенциальные покупатели авиатехники интересуются опытом эксплуатации воздушных судов в стране компании разработчика. Кроме того, будет придан импульс дальнейшему развитию программ пассажирских региональных самолетов.

Полный цикл обслуживания самолетов Ан-148 будет выполняться в пределах Украины. Обслуживание планера – ГП "АНТОНОВ", двигателя – ПАО "Мотор Сич", шасси – "Южмаш", а также такие предприятия как: "Экран", "Электронприбор", "ФЭД", "ХАКБ", "УКРАНАЛИТ" и много других компаний. Для обучения летных экипажей эксплуатанта ГП "АНТОНОВ" предоставляет комплексный тренажер, который позволяет отрабатывать все ситуации, которые могут возникнуть во время реального полета. "ГП "АНТОНОВ" готов сделать все необходимое для обеспечения эффективной эксплуатации самолетов Ан-148 авиаперевозчиками Украины", подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Бычков.