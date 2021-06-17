Об этом говорится в материале на сайте The European Morning Post, который ссылается на исследование Института Фридмана.

Издание отметило, что текущие реформы украинского правительства могут спровоцировать новую волну "утечки" бизнеса и труда из Украины на Запад, включая Польшу, Чешскую Республику и другие страны Восточной Европы, которые нуждаются в притоке труда и капитала.

После анализа экспертами некоторых налоговых реформ, а именно увеличения налогов на табак, роялти железной руды, автомобили и другие товары, была выявлена потенциальная опасность для экономики Украины.

Для пополнения бюджета украинская власть планирует отменить мораторий на индексацию нормативной денежной оценки земли, от которой зависит размер налогов, взимаемых с сельхозпроизводителей, и арендная плата за землю. Отмечается, что при предложенной реформе правительство ожидает получить дополнительные 3,4 миллиарда гривен или более 100 миллионов евро в год.

Кроме того, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии. Согласно некоторым сообщениям, налог может варьироваться от 3,2% до 40%,

– говорится в материале.

В частности, The European Morning Post сообщает, что Минфин Украины планирует ввести 5% акцизного налога на розничную продажу табачных изделий для крупных игроков рынка. Это повлечет еще большие экономические проблемы для Украины, остановит крупные производства и сорвет инвестиционные проекты, поскольку общий налог может стать одним из самых высоких в мире.