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      Новая концепция налогообложения, предложенная властями – бессмысленная, –экономический эксперт

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / politeka.net

      Новая концепция налогообложения, предложенная властями является бессмысленной.

      Об этом заявил в эфире 24 канала экономический эксперт Сергей Фурса.

      "Сама концепция новых налогов, заложенная в законопроекте 1210, она просто бессмысленна. Привязка ренты к конечному продукту – это вообще нонсенс. Такого ни в одной стране мира никто не делает", – сказал Фурса.

      Как отметил эксперт, это также противоречит заявлениям власти о том, что нужно развивать сложные производства, чтобы торговать на мировых рынках не сырьем, а продуктами переработки.

      А сейчас производителю это зачем? Чем больше он производит продукции, чем больше ее усложняет, тем больше он платит налогов,
      – пояснил экономический эксперт.

      Как уже сообщалось, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте 1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

      Подобные новации властей могут лишит работы почти 50 тысяч украинцев, отмечает ряд экспертов и народных депутатов.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Налоговый кодекс
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