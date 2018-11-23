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      Новая власть создаст условия для самореализации украинцев в своем государстве, – Тимошенко

      22 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / obozrevatel.com

      Национальной целью новой ответственной власти станет обеспечение полной самореализации человека и создание условий для возвращения украинцев домой.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко во время Национального Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, говорится на сайте партии.

      "Национальная цель – создать такие порядки и правила жизни, чтобы каждый смог, не нарушая законов вселенной, полностью реализовать свой потенциал в гармонии с создателем, обществом и человечеством", – сказала лидер "Батькивщины".

      По ее словам, "дело возвращения человеку счастья, спокойствия, уверенности, веры в завтрашнем дне становится вопросом национальной безопасности государства, гарантией права нашей нации на бытие".

      В 2018 году Украина заняла 138 место (одно из самых низких) в рейтинге оценки счастья, опустившись за последние 5 лет на 27 позиций – с грустью констатировала Юлия Тимошенко.

      "Мы падаем в пропасть, и наше национальное счастье уменьшается, как шагреневая кожа. Мы не то общество строим и проводим не те реформы, если человек в обществе чувствует себя настолько униженным", – отметила председатель партии.

      Угрозу национальной безопасности представляет и катастрофическая внешняя эмиграция украинцев: ежегодно на заработки выезжает миллион граждан, считает лидер "Батькивщины".

      "Мы сами не заметили, как превратились в нацию беженцев, бежавших из своей Родины. Мы таем на глазах. Это тот маркер, который наметил последнюю красную линию. За ней – только исчезновение нации", – заявила Юлия Тимошенко.

      Она пообещала максимальную поддержку украинцам, которые вынуждены были уехать за границу на заработки: "Снять все налоги на перечисление денег, направление посылок для своих семей".

      "Мы устраним все барьеры и дадим возможность вернуться домой нашим украинцам и беспрепятственно, честно и эффективно вкладывать деньги в бизнес в Украине. Так будет выглядеть страна после президентских выборов", – подытожила Юлия Тимошенко.

      Теги: Юлия Тимошенко Новости политики Налоги ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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