Новая водка из линейки MEDOFF Cities Edition получила награду на азиатском конкурсе

Одна из новых водок, которые представлены в линейке Cities Edition – MEDOFF Tokyo получила золотую медаль на международном конкурсе Asia International Spirits Competition 2018.

Конкурс проходил в начале сентября в Гонконге, принимали участие больше сотни разнообразных алкогольных брендов из разных уголков мира. Все образцы дегустировали вслепую профессиональные сомелье, каждому ставили соответствующее количество баллов за органолептические показатели – запах, вкус, послевкусие.

Для MEDOFF Tokyo это первый международный конкурс мирового уровня, который сразу отметил изысканную водку золотой медалью.

Напомним, что серия водок Cities Edition от MEDOFF появилась на рынке этой весной, линейка представлена тремя видами с названиями мегаполисов. "Водка с настоем риса в составе получила название японской столицы – Токио. Было бы странно не отправить именно этот образец на азиатский конкурс, – комментировал Директор по маркетингу компании-производителя Алексей Безуглый. – Как и все водки MEDOFF, Токио имеет изысканный водочный вкус, водка действительно мягкая и легко пьется. Ми уверены, что именно за непревзойденную мягкость водка получила высокую награду".

Справка

MEDOFF – международный бренд, который продается на рынке Украины с 2003 года. За период своего существования получил уже более 70 наград на международных дегустационных конкурсах. Известен как бренд мягкой водки благодаря уникальной технологии фильтрации "медовый дождь". Экспортируется в более чем 30 стран мира. Имеет многоуровневую систему защиты от подделок.

БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ – один из ведущих украинских производителей алкогольных напитков. В портфель продуктов компании входят такие известные водочные бренды как Medoff, Arctica, Наша Марка, Природная Коллекция, Mernaya, коньяки и вина Коктебель, слабоалкогольные напитки Longmixer и др.