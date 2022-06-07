Уже писал, что этот город не является стратегическим центром, и в этом смысле было бы целесообразно сосредоточить силы на обороне примыкающего к нему Лисичанска.
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Удержать любой ценой?
Но, судя по всему, наши войска получили политическую команду не сдавать Северодонецк любой ценой.
Об этом же говорит и появление на этом участке фронте гиперактивной "генералисимусски" из Верховной Рады.
Цель — разрушить персональные планы Путина на второй этап его не-войны, то есть, не дать захватить Луганскую область полностью.
Со схожей мотивацией в свое время действовал президент Порошенко, давая команду ВСУ удерживать Дебальцево во что бы то ни стало. А потом пришлось выводить войска в авральном порядке, бросая технику, чтобы избежать котла. И рашисты долго праздновали победу.
Перелом?
С другой стороны, если Северодонецк удастся удержать, то это станет серьезным психологическим ударом по войскам агрессора. И символом долгожданного перелома в войне.
Кстати, а все в курсе, что означает этот самый "перелом"?
На сегодня рашисты примерно на 90% ведут наступательные действия. Наши обороняются, и в 10% случаях проводят тактические контратаки.
Перелом наступит тогда, когда количество наступательных действий у нас сравняется с оборонительными и далее наступление станет нашим главным маневром.
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