Уже писал, что этот город не является стратегическим центром, и в этом смысле было бы целесообразно сосредоточить силы на обороне примыкающего к нему Лисичанска.

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Удержать любой ценой?

Но, судя по всему, наши войска получили политическую команду не сдавать Северодонецк любой ценой.

Об этом же говорит и появление на этом участке фронте гиперактивной "генералисимусски" из Верховной Рады.

Цель — разрушить персональные планы Путина на второй этап его не-войны, то есть, не дать захватить Луганскую область полностью.

Со схожей мотивацией в свое время действовал президент Порошенко, давая команду ВСУ удерживать Дебальцево во что бы то ни стало. А потом пришлось выводить войска в авральном порядке, бросая технику, чтобы избежать котла. И рашисты долго праздновали победу.

Перелом?

С другой стороны, если Северодонецк удастся удержать, то это станет серьезным психологическим ударом по войскам агрессора. И символом долгожданного перелома в войне.

Кстати, а все в курсе, что означает этот самый "перелом"?

На сегодня рашисты примерно на 90% ведут наступательные действия. Наши обороняются, и в 10% случаях проводят тактические контратаки.

Перелом наступит тогда, когда количество наступательных действий у нас сравняется с оборонительными и далее наступление станет нашим главным маневром.

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