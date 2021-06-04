У цій події ключове слово "арештований". Це означає, що людина абсолютно позбавлена свободи вибору, свободи пересування, свободи слова і думки.
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Тут не може бути дискусій щодо суті інтерв'ю, це виключно контент для фахівців – дійсно цікавий. Також це контент для правозахисників в усьому світі.
Для всіх інших – це інтерв'ю в умовах примусу й несвободи, показане на державному телеканалі, яке не можна розцінювати як позицію людини. Немає дискусії й з приводу тиску та погроз. Вони є по факту самих обставин, їх не обов'язково хтось повинен проговорити. Питання лише в обсязі тиску.
Ось вам перелік обставин, які своїм фактом без додаткових зусиль правоохоронців, людина сприймає як тиск і загрозу:
- Спосіб затримання – цілий літак приземляли.
- У Кримінальному кодексі Білорусі досі є ст. 59 "Смертна кара".
- У Білорусі вже багато років тривають переслідування опозиції, багато хто у прямому сенсі гниє у в'язницях Білорусі.
- Лукашенко демонструє параноїдальний страх втрати влади, заради чого він влаштовує терор населення.
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- Людина затримана – це завжди стрес, який змінює поведінку.
- Затримана кохана дівчина – це потужний інструмент тиску, навіть якщо про це не говорити, то страх за неї буде підсвідомо.
- Є батьки, які вже зазнавали утисків за свою політичну позицію, – страх за їх життя і свободу безумовно буде в таких умовах.
Я вже не буду тут довго розписувати, скільки невербальних сигналів подав Протасевич у цьому інтерв'ю. До прикладу, ледь не всі відповіді "так" супроводжуються рухом голови "ні"… Але то вже інша розмова.