Зеленский подчеркнул, что и день был тяжелым. Бои идут на многих фронтах.

Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский

Борьба на дипломатическом фронте

Зеленский подчеркнул, что сегодня говорил со многими мировыми лидерами. Например, с Эммануэлем Макроном, Джо Байденом, Урсулой фон дер Ляйен и другими.

Договорились о новой значительной помощи.

Потери врага серьезные

Зеленский подчеркнул, что главная цель Украины – окончание этих боев. Потери врага очень серьезные. Однако, к сожалению, потери несем и мы. Украинцы героически сопротивляются.

Обстрелы садиков

Зеленский возмутился обстрелом детских садов. Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению.

Что это за война против украинских детей! Кто они? Они тоже неонацисты?

– спросил президент.

Ночью должны выстоять

Глава государства убежден, что эта ночь будет тяжелее, чем день. Силы противника пойдут на штурм. Враг сосредоточится на Киеве.

Нельзя потерять столицу,

– сказал президент.

Делайте все, что можете

Россияне будут применять все имеющиеся у них силы, чтобы сломить сопротивление украинцев. Поэтому Зеленский призвал граждан делать все, что можно, чтобы остановить врага.

"Останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете", – подчеркнул президент.

Гражданским следует быть осторожными

Однако каждый гражданский должен быть максимально осторожным. При любой опасности надо идти в укрытие.

Президент подытожил, что все молитвы украинцев с нашими военными.

Ночь будет тяжелой, очень тяжелой… Но будет утро,

– подчеркнул президент.

Смотрите видеообращение Зеленского: