Зеленский подчеркнул, что и день был тяжелым. Бои идут на многих фронтах.
Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский
Борьба на дипломатическом фронте
Зеленский подчеркнул, что сегодня говорил со многими мировыми лидерами. Например, с Эммануэлем Макроном, Джо Байденом, Урсулой фон дер Ляйен и другими.
Договорились о новой значительной помощи.
Потери врага серьезные
Зеленский подчеркнул, что главная цель Украины – окончание этих боев. Потери врага очень серьезные. Однако, к сожалению, потери несем и мы. Украинцы героически сопротивляются.
Обстрелы садиков
Зеленский возмутился обстрелом детских садов. Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению.
Что это за война против украинских детей! Кто они? Они тоже неонацисты?
– спросил президент.
Ночью должны выстоять
Глава государства убежден, что эта ночь будет тяжелее, чем день. Силы противника пойдут на штурм. Враг сосредоточится на Киеве.
Нельзя потерять столицу,
– сказал президент.
Делайте все, что можете
Россияне будут применять все имеющиеся у них силы, чтобы сломить сопротивление украинцев. Поэтому Зеленский призвал граждан делать все, что можно, чтобы остановить врага.
"Останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете", – подчеркнул президент.
Гражданским следует быть осторожными
Однако каждый гражданский должен быть максимально осторожным. При любой опасности надо идти в укрытие.
Президент подытожил, что все молитвы украинцев с нашими военными.
Ночь будет тяжелой, очень тяжелой… Но будет утро,
– подчеркнул президент.
Смотрите видеообращение Зеленского: