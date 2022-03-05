Зеленский отметил, что за эти трудные дни мы стали сверхдержавой духа – миллионным одним целым. Он упомянул о каждом военном, враче, предпринимателе, воспитателе и т.д.

Мы все выдержали удар. Мы все вместе построим наше государство,

– подчеркнул президент.

Откуда у нас такая уверенность

Зеленский спросил, что дает нам такую ​​уверенность. Он подчеркнул, что эта реальность каждый день подпитывается энергией наших людей, нашего сопротивления и протеста.

"Херсон. Мелитополь. Бердянск. Конотоп. Реальность всех городов и городков, сельских общин, которые выгоняют оккупантов. Своей решительностью. Единством. Площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина. Улицы Конотопа, где местные кричат ​​на оккупантов, это Украина", – сказал глава государства.

Президент отметил, что протестовать, когда твой город оккупирован – особый героизм. Однако добавил, что эта оккупация – искусственная и точно временная.

Оккупантов надо гнать

Зеленский сказал, что наши люди не отступают и не сдаются. Они кричат ​​оккупантам – иди домой, и оттесняют их с нашей территории.

Украинцы! Во всех наших городах. Куда вошел враг. Почувствуйте это. Переходите в наступление! Надо идти на улицу! Надо бороться! Каждый раз, когда есть возможность,

– призвал президент.

Он добавил, что нужно выходить и гнать это зло из наших городов. Чтобы оккупанты не сделали новые так называемые "днр" и "лнр", в которых нормальная жизнь просто невозможна.

Донбасс, сейчас самое время!

Зеленский также по-русски обратился к жителям оккупированного Донбасса. Он вспомнил им фразу, что "Донбасс никто не ставил на колени и никто не может поставить". Эти слова в Донецке и Луганске раньше часто повторялись.

"Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время! Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированной территории. Ко всем, кто слышит нас. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Сражайтесь за свои права! За свободу", – сказал президент.

Бороться надо вместе с Херсоном, Бердянском, Киевом и всеми другими украинскими городами.

Сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней

Зеленский знает, что многие жители оккупированных территорий поверили, что Украина их ненавидит. Эту ложь на российском телевидении говорят каждый день.

Просто сравните – Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков на Чернигов. На пятьсоткилограммовые бомбы, сбрасываемые на дома украинцев,

– добавил политик.

Это сделала Россия. Зеленский подчеркнул, что она это сделала на ваших глазах. Поэтому жителям Донбасса нужно защищаться, иначе агрессор унесет их жизнь.

"Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома. И все в Донецкой области для нас всегда были и будут нашими людьми, нашими гражданами", – подытожил украинский лидер.

Смотрите новое обращение Зеленского: