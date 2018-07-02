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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Новое фото Xiaomi Mi MIX 3 показывает интересный дизайн смартфона

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Новый снимок Xiaomi Mi MIX 3
Новый снимок Xiaomi Mi MIX 3 / androidinsider.ru

В сети опубликовали новое инсайдерской фото будущей новинки от Xiaomi – смартфона Mi MIX 3. Снимок показывает интересное дизайнерское решение – фронтальная камера, которая выдвигается.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Похоже дизайнерское решение было выполнено в смартфоне Vivo NEX. Это позволяет минимизировать рамки устройства, при этом не добавляя вверху смартфона вырез.

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Xiaomi Mi MIX 3

Так может выглядеть Xiaomi Mi MIX 3

Кроме того, это выдвижное окошко включая и светодиодная вспышка. Благодаря этому смартфон получил очень тонкие рамки. Даже нижняя рамка кажется такой же тонкой, как и другие.

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 может получить камеру, которая выдвигается

Как показывает фото, сканер отпечатков пальцев отсутствует на задней панели, поэтому вероятно Xiaomi может оснастить новый смартфон технологии сенсорного сканера отпечатков пальцев или дополнят его 3D-технологией распознавания лица.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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