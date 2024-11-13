В КГГА отмечают, что дизайн-проект для обустройства елки уже подготовлен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Какие праздничные мероприятия планируются в Киеве

Из городского бюджета никакого финансирования праздничных мероприятий не предусмотрено.

В столице не предусмотрено никаких массовых празднований, таких как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях. Однако, чтобы не оставлять киевлян, особенно детей, без праздничного настроения, возможно обустройство новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов, как и в прошлые годы,

– заявили в КГГА.

Установка и обслуживание главной ёлки готова взять на себя компания ООО "Глобал-Декор", которая обеспечит украшения и покроет все расходы на создание праздничной атмосферы.

Решение по установке елки ещё должен принять Совет обороны города Киева. В КГГА напомнили, что, соответствии с законодательством, массовые мероприятия в условиях военного положения невозможны. Впрочем меценаты хотят создать праздничное настроение для жителей Киева, особенно детей, на Софиевской площади.

Напомним, новогодняя елка в Киеве будет установлена на Софийской площади уже 6 декабря и впервые будет белого цвета с гирляндами, сияющими голубовато-небесным светом, символизируя чистоту и надежду на мирное небо. Ее высота составит 12 – 15 метров, также она будет иметь QR-коды для благотворительных взносов на счета фондов.