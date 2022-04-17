По словам Виталия Кима, в Новой Каховке была перестрелка между боевиками временно оккупированного Донбасса и российскими военными.

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"Я не знаю за кого болеть в этой ситуации", – прокомментировал событие Виталий Ким.

Кроме того, он рассказал, что среди российских военных продолжаются массовые аресты, ведь ищут виновных провала получения украинских территорий.

Виталий Ким отметил, что оккупанты уже поменяли свои цели, "спецоперацию" – захотели захватить Донбасс, готовили войска.

"А вот теперь вопрос: а если зайдут и получат (мощную оборону от украинских военных – 24), что дальше будут рассказывать? Собраться вместе? Времени нет, оружие у нас появляется. Сейчас уйти? Опасно, ведь можно "отхватить", – подытожил Виталий Ким.

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