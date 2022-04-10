По данным Генштаба, на этих мощностях оккупанты будут осуществлять подготовку агитационных материалов для проведения так называемого "референдума" по созданию Херсонской народной республики.

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Речь идет об агитационных брошюрах, буклетах, плакатах и ​​бланках.

Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что Юг Украины обязательно освободят от захватчиков. В том числе и город Херсон.