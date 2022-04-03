Об этом сообщила его дочь Оксана Гунько.

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Россияне задержали еще одного украинского журналиста

Она сообщила, что Александра Гунько задержали после обыска. Все это произошло в городе Новая Каховка в Херсонской области.

Александру Гунько – это главный редактор издания "Новая Каховка.City" . Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко добавил, что оккупанты забрали телефоны и электронные устройства.

По его словам, Национальный союз журналистов Украины получил эти данные от местных журналистов. Кроме того, написал он, издание Новая Каховка Сити на почту редакции получило письмо с предложением о сотрудничестве и призывом освещать события в "правильном" свете.