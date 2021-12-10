Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 10 декабря:
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Россия заявила об угрозе конфликта
Источник: МИД России
В Москве цинично заявили, что видят угрозу конфликта в Европе. Причиной называют сближение Украины с Североатлантическим союзом. Мол, НАТО подталкивает Киев к "агрессивным действиям". Уверяют, что это может привести "к появлению ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем до Центральной России и других дестабилизирующих вооружений".
В кремлевских ведомствах говорят, что отношения России и Запада продолжают деградировать. Говорят даже о "критической границе".
Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе.
– пригрозили в России.
Кремль снова выдвигает условия
В Москве снова требуют гарантий, "исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем оружия на западных рубежах России". Кремль дерзко просит, чтобы НАТО "забрало ударные системы вооружений с территории Украины".
Ранее президент России Владимир Путин требовал "юридических гарантий", что Украину не примут в НАТО.
Зеленский поговорил с Макроном
Источник: твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темами разговора были нормандский формат и дальнейшие шаги. В ОП рассказали, что политики говорили, в частности, о разблокировании переговоров "нормандской четверки". Зеленский подчеркнул, что Украина готова и дальше активно работать в рамках этого формата.
Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей,
– сообщил Зеленский.
Также президент поблагодарил главу Франции за положительную оценку текущих украинских реформ.
Не обошли вниманием тему "Северного потока-2". Стороны подчеркнули, что важно разнообразить поставки энергоносителей в Европу, в частности – благодаря сжиженному природному газу.
Кстати, накануне Макрон заявил, что США и Европа должны обеспечить безопасность Украины.
Как прошел разговор Байдена с Зеленским
- Президент Украины пообщался с главой Белого дома Джо Байденом вечером 9 декабря. Разговор длился полтора часа.
- Американский президент выразил обеспокоенность действиями России возле украинской границы.
- Также он подчеркнул, что никакие решения об Украине без Украины принимать не будут.
Новые президентские и парламентские рейтинги
Источник: "Рейтинг"
Обнародовали свежий декабрьский президентский рейтинг. Правда, тройка лидеров в нем не изменилась. Лидирует до сих пор Владимир Зеленский, за ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.
Президентский рейтинг:
- Владимир Зеленский – 23,5%;
- Петр Порошенко – 13,4%;
- Юлия Тимошенко – 9,9%;
- Юрий Бойко – 9,3%;
- Дмитрий Разумков – 7,5%;
- Игорь Смешко – 6,7%;
- Евгений Мураев – 6,5%;
- Владимир Гройсман – 5,5%;
- Олег Ляшко – 3,2%;
- Арсений Яценюк – 3,1%.
Рейтинг партий
В Верховную Раду есть шанс пройти 8 партиям. Среди лидеров – неизменно "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- "Слуга народа" получила бы 18% голосов среди тех, кто будет голосовать и определился;
- "Европейская Солидарность" – 13,7%;
- ОПЗЖ – 11,4%;
- "Родина" – 11,4%;
- партия Разумкова "Разумная политика" – 7,5%;
- партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;
- "Сила и честь" – 6,0%;
- партия Мураева "Наши" – 5,2%.
В Украине частично запретили пластиковые пакеты
Источник: 24 канал
С 10 декабря в Украине начали действовать некоторые нормы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. Они подразумевают полный запрет на бесплатное распространение тонких пакетов. Это касается супер-тонких и тонких пластиковых пакетов, стенки которых достигают толщины до 15 микрометров.
Закон пока не полностью запрещает такие пакеты, а лишь ограничивает их обращение.
Какие штрафы
Предусмотрены штрафы для тех, кто бесплатно распространяет пакеты – объектов розничной торговли, общественного питания, предоставление услуг и т.д.
За нарушение закона будут штрафовать от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличен от 3 400 до 8 500 гривен.
Цены на одноразовые пакеты
На сайте Кабинета Министров размещен проект постановления. Там установлены минимальные розничные цены на одноразовые пластиковые пакеты:
- 2 гривны – без ручек и без боковых складок;
- 2,50 гривны – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3 гривны – с ручками и с боковыми складками.
Швейцария продолжила заморозку активов Януковича
Источник: правительство Швейцарии
В Швейцарии продолжили заморозку активов, которые украл беглый президент Виктор Янукович и его окружение. Деньги заморозили до февраля 2023 года.
Почему деньги не возвращают в Украину
Ранее отмечалось, что деньги могут вернуться в Украину при одном условии. Это независимость антикоррупционных органов.
В октябре Швейцария получила положительный ответ от Украины по завершению судебных процедур, необходимых для возвращения активов. Однако в нашей стране еще не было принято решений о незаконном происхождении активов. Это и стало причиной, что активы и дальше заморозили.
Какая сумма денег
В феврале 2014 года из-за ситуации в Украине Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Януковича. Речь идет о сумме более 69 миллионов долларов.