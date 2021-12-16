Самые важные новости Украины и мира за среду, 15 декабря:
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Пришла "тысяча Зеленского"
Источник: 24 канал
Граждане Украины, которые дважды вакцинировались против COVID-19, начали получать анонсированную Владимиром Зеленским тысячу гривен. Сначала средства поступили пользователям "Монобанка".
Соучредитель проекта "Монобанк" Олег Гороховский заверил, что 1000 гривен в течение 16 декабря получат пол миллиона украинцев, подавших заявки. В то же время с 20 – 21 декабря клиенты будут получать деньги сразу после подачи заявления.
Украинцы получили деньги за вакцинацию / Скриншот 24 канала
На что можно потратить средства
Потратить 1 000 гривен можно в категориях бизнеса, который больше всего пострадал от карантина, а именно:
- креативная отрасль;
- транспортная отрасль;
- спортивная отрасль.
К теме "Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства
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450 миллионов помощи от США
Источник: фейсбук Юрия Витренко
Юрий Витренко сообщил, что Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах долларов военной помощи Украине. В документе также говорится о наложении немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".
Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина (Владимира Путина – 24 канал) от агрессии против Украины. Подчеркиваю – не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию, а предотвратить эту опасность,
– подчеркнул глава "Нафтогаза".
Какие меры должны урегулировать ситуацию
- Предоставление Украине 450 миллионов долларов помощи. А еще – дополнительно 100 миллионов. Эти деньги должны потратить на ряд критических вещей. В частности, противовоздушную оборону и противокорабельные ракеты;
- Координация усилий Госдепа и Минобороны США с союзниками.
- Предоставление Украине ключевых систем и мощностей.
- Увеличение финансирования международного военного образования и подготовки для украинских офицеров. Усиление сотрудничества между украинской и американскими армиями.
- Усиление действующих ограничений относительно военного сотрудничества США и России, пока Путин не прекратит оккупацию украинской территории.
- Санкции против "Северного потока-2".
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Встреча Зеленского и Столтенберга
Источник: 24 канал
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили взимание российских войск и техники к украинским границам.
Напряжение на границах Украины
Глава государства рассказал о гибридной агрессии России возле границ, на оккупированном Донбассе и в Крыму. Кремль пытается дестабилизировать ситуацию безопасности, его цель – заблокировать евроатлантический путь Украины. Йенс Столтенберг отметил наращивание российских сил возле границ.
Мы не видим, что меняется или уменьшается это наращивание. Напротив – продолжается. Здесь нет оправданий. Это провокационно и это подрывает безопасность в Европе,
– подчеркнул генсек НАТО.
Он добавил, что Россия должна вернуться в дипломатию. Если же Путин таки решит напасть, то последствия будут жесткими. Владимир Зеленский добавил, что последствия могут быть разрушительными.
Диалог с Москвой
Несмотря на угрозы, Йенс Столтенберг отметил, что Альянс готов говорить с Россией, поскольку диалог все же важен. Чиновник пригласил Москву на встречу совета НАТО – Россия.
Мы готовы сесть за стол, но мы никогда не будем делать компромисс,
– заметил он.
НАТО поддерживает территориальную целостность Украины, альянс никогда не признает незаконную оккупацию Крыма. Кроме того, Йенс Столтенберг указал, что все суверенные государства имеют право защищать себя.
Вступление Украины в НАТО
Йес Столтенберг заявил, что поддержка Украины от НАТО не является угрозой для России. Однако решение о членстве государства в Альянсе будут принимать только страны НАТО. Украинский президент выразил надежду, что позиция Альянса будет оставаться неизменной и дальше.
Владимир Зеленский объяснил, что после 2014 года именно страна-агрессор подтолкнула Украину в НАТО.
Новая концепция НАТО
Йенс Столтенберг рассказал, что в НАТО решили сделать новую стратегическую концепцию, которую согласуют на саммите в Мадриде в 2022 году – все из-за России. В документе сделают важный вывод.
Нужно работать с партнерами, такими как Украина,
– констатировал генеральный секретарь.
В заключение подчеркнул, что Россия должна поменять свое поведение, изменить курс и провести деэскалацию.
Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Столтенберга:
Рада одобрила антитабачный закон
Источник: 24 канал
Верховная Рада одобрила антитабачный закон – крепкие и ароматизированные сигареты теперь будут запрещены в Украине. Поддержали документ во втором чтении 317 народных депутатов.
Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий,
– говорилось в пояснительной записке.
Главные положения закона
- закон запрещает рекламу, спонсорство и продажу до 21-летнего возраста электронных сигарет, ТИЭН, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в Интернете;
- вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигарет для нагрева;
- увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав;
- предоставляет полномочия органам местного самоуправления определять дополнительные бездымные места;
- вводит процедуру отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.
Соперники Украины в Лиге наций
Источник: 24 канал
Сборная Украины по футболу получила соперников в дивизионе B Лиги наций-2022/2023. Во время жеребьевки "сине-желтым" выпали:
- Армения;
- Ирландия;
- Шотландия.
Календарь матчей украинской национальной команды в ЛН:
- 1-й тур: 2 – 4 июня 2022 года.
- 2-й тур: 5 – 8 июня 2022 года.
- 3-й тур: 9 – 11 июня 2022 года.
- 4-й тур: 12 – 14 июня 2022 года.
- 5-й тур: 22 – 24 сентября 2022 года.
- 6-й тур: 25 – 27 сентября 2022 года.