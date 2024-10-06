Парк стал местом эмоционального и психологического отдыха для посетителей. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что всем гостям важно спускаться в укрытие во время воздушных тревог.

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В харьковском Экопарке открыли "Бал хризантем"

Корреспондентка рассказала, что очень символично, что "Бал хризантем" расположен рядом с разбитыми зданиями в результате российских обстрелов. Он стал местом эмоционального и психологического отдыха для харьковчан и гостей города.

В то же время в парке есть табличка с посвящением тем людям, которые погибли, спасая от оккупантов животных еще в 2022 году. Обстреливая территорию Экопарка россияне уничтожили 90% зданий территории. Сейчас удалось восстановить чуть менее 20% разрушенного.

Несмотря на это силами работников и волонтеров удалось организовать такой праздник. Это стало местом релакса и отдыха. Однако также важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, –

отметила Черненко.

Озеленитель Экопарка рассказала, что в целом скульптур будет примерно 5. Приехало около тысячи цветков в горшках и других для украшения самих фигур.

Мы работаем с цветами, растениями, делаем композиции и так отвлекаемся,

– рассказала она.

Директор Экопарка отметил, что официально они никого не приглашают из-за частых российских обстрелов и опасности. Работники высадили 18 видов хризантем, а само мероприятие довольно минимальное.