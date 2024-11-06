Белорусы приезжают во временно оккупированный город работать, ведь они "больше подходят" оккупантам, чем украинцы, которым принципиально не предоставляют рабочих мест. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что враг таким образом решает вопрос демографического кризиса.

Смотрите также Я шокирован, – Андрющенко о планах России относительно оккупированного Мариуполя

Что делают белорусы в Мариуполе

Советник городского головы рассказал, что недавно в город приехала большая бригада белорусов. Есть очень интересная тенденция, почему они начали появляться в Мариуполе. Также есть уверенность, что впоследствии их в городе станет больше. Их могут завозить принудительно, или же приезжать по собственному желанию.

В Мариуполе, как и в России, сейчас происходят очень большие этнические чистки. Говорится о мигрантах из Средней Азии, которых в Мариуполе стало гораздо меньше,

– отметил Андрющенко.

ФСБ делают такие чистки и частично отправляют таких мигрантов на фронт, частично они убегают из Мариуполя. Тогда возникает вопрос, кто должен работать в городе.

Мариупольцев на строительство и на определенные должности не берут принципиально, потому что россияне до сих пор воплощают политику замещения и мариупольцы еще не до конца поняли, что им надо ехать из города,

– отметил советник городского головы.

Поэтому для россиян выгодны именно белорусы, которые не являются другого вероисповедания, не раздражают местных и признают "величие" России. Этот процесс происходит с согласия Лукашенко и приближенных к нему лиц.

Таким образом россияне решают свои демографические вопросы нехватки рабочих рук.

Белорусы оказались очень приятным материалом для демографической замены. Очень интересно посмотреть, какую роль дают россияне в Мариуполе украинцам. Вот мы должны быть такими "счастливыми" белорусами, которых перебросили из дома и дали работу. Сами россияне работать не хотят и не умеют,

– объяснил Андрющенко.

Он добавил, что кроме белорусов, вероятно, можно будет увидеть грузин или молдаван, если они вернутся под российское влияние.