Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Рекомендуем СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "Партии Шария"

Венгрия вызвала посла Украины

Источник: фейсбук Петера Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто резко отреагировал на критику Украиной соглашения Будапешта и Москвы о транзите газа. Он считает позицию Киева "серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".

Этот недружественный шаг после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас,

– заявил Сиярто.

Из-за это Венгрия решила вызвать украинского посла на разговор.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины в ответ вызвало венгерского посла. Ведомство решило объяснить дипломату свою позицию. Ведь транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы. В МИД подчеркнули, что будут предпринимать решительные действия для защиты интересов Украины.

ЕС проверит соглашение

Европейская комиссия заинтересовалась соглашением между Венгрией и российским "Газпромом". Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ведомство детально проверит договор. Пока точно неизвестно, когда обнародуют выводы по этому вопросу.

Что известно о скандальной сделке Контракт между "Газпромом" и венгерским энергохолдингом будет действовать 15 лет. В силу он вступит уже 1 октября 2021 года. Договор предусматривает ежегодную поставку 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда через Сербию, а остальные – через Австрию. Так Киев будет терять ежегодно миллионы долларов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Контракт между "Газпромом" и венгерским энергохолдингом будет действовать 15 лет. В силу он вступит уже 1 октября 2021 года. Договор предусматривает ежегодную поставку 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда через Сербию, а остальные – через Австрию. Так Киев будет терять ежегодно миллионы долларов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал соглашение "ударом по Украине"

На Донбассе ранили украинских бойцов

Источник: штаб ООС

Российские наемники снова обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Враг вел прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в направлении Крымского. Кроме того, оккупанты били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Павлополя.

Важно На Харьковщине похоронят погибшего на Донбассе военного Виктора Молостова

В результате враждебных действий двое наших получили огнестрельные ранения. Сейчас бойцы находятся в госпитале в удовлетворительном состоянии.

Заметим, на обстрелы оккупантов украинские бойцы открыли ответный огонь. Лишь после этого враг прекратил нарушать режим тишины.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

Притула заявил о создании собственной партии

Источник: 24 канал

Сергей Притула наконец официально подтвердил, что планирует создать собственную политическую партию. Однако никаких деталей политик пока не рассекретил.

Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Насчет нейминга, брендинга – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу,

– сказал Притула.

Политик подчеркнул, что для него сейчас в приоритете парламентская деятельность. Он считает, что Верховная Рада всегда была важнейшей институцией Украины.

"Парламент не давал поиздеваться над страной и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", – пояснил политик.

Главное о выходе Притулы из партии "Голос"

7 июня политик написал на своей странице в фейсбуке, что покидает "Голос".

Свое решение он объяснил недовольством действиями руководства: "Партийные верхи не слышат низов".

В то же время в "Голосе" заявили, что причина "в личных амбициях" Притулы.

Интересно Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира: кто в топе

В Украину надвигаются заморозки

Источник: ГСЧС

Уже вскоре в нескольких областях Украины сильно похолодает. Синоптики предупредили, что в последний день сентября, а также в течение 1 – 3 октября на поверхности почвы следует ожидать заморозки, а местами в воздухе – 0...+5 градусов.

30 сентября заморозки прогнозируют:

в Черниговской области,

Сумской,

Луганской.

В северо-восточных областях заморозки будут даже в воздухе – до 0...+3 градусов. Спасатели объявили II уровень опасности, оранжевый.

На Киевщине объявили и уровень опасности, желтый. Там температура воздуха опустится до 0...+2 градусов.

Заметим, заморозки пока не побеспокоят жителей западных областей и южных.

Обратите внимание! Похолодание придет в Украину уже с 29 сентября. Причина – антициклон из северных широт. До 3 октября он будет усиливаться, поэтому воздух будет становиться все холоднее.