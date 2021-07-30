Сможет ли Франция оттеснить Германию на обочину влияния в Европе и взять лидерство в свои руки? Кто станет её новым партнером – об этом читайте далее в блоге.

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В Европе – драма

Прямо сейчас в Европе разворачивается настоящая драма – за лидерство борется новая политическая пара. Но на этот раз ни одна из двух половинок – вовсе не Германия.

На фоне последнего скандала вокруг Ангелы Меркель с продвигаемой ею российской трубой, на фоне ее неминуемого ухода с поста канцлера и того, что Германия сосредоточилась на внутренних проблемах, в преддверии выборов в Бунддестаг, французский президент Эммануэль Макрон стремительно пытается заполнить собой образовавшуюся пустоту и создать новый лидерский союз с Италией.

Многие аналитики уже сходятся во мнении, что союз Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, может дать новый толчок развитию ЕС, ведь оба бывшие инвестиционные банкиры, которые стремятся как можно быстрее и радикальнее перезапустить экономику ЕС после пандемии коронавируса.

Оба лидера, и Макрон и Драги, прекрасно понимают, что если уж и брать бразды правления в ЕС в свои руки, то именно сейчас.



Эммануэль Макрон и Марио Драги / Колаж 24 канала

Для этого есть ряд причин:

Меркель уходит и Германия пока сильно занята внутренними вопросами;

итальянский премьер Драги сейчас имеет довольно высокий уровень поддержки в стране;

у Макрона осталось меньше года на внешнюю политику, ведь потом он погрязнет в предвыборной гонке за пост президента Франции.

Чем может подкупить европейцев союз Макрона и Драги

Дело в том, что они оба выступают за более решительное, или даже радикальное восстановление ЕС после пандемии COVID-19. Именно они больше всех лоббировали создание общего европейского фонда в 750 миллиардов евро, тогда как Германия изначально выступала против.

Напомню, общий фонд в 750 миллиардов – это своеобразный шаг в будущее, попытка запустить заглохшую экономику, подтянуть здравоохранение и помочь особо пострадавшим от вируса странам зализать раны.

Как вы помните, Италия одна из первых в Европе приняла на себя удар коронавируса и в прошлом году обвиняла, в том числе и Германию, в том, что ЕС попросту бросил её один на один с проблемой.

Но ситуация изменилась и теперь две трети, то есть 500 миллиардов евро, планируется безвозмездно разделить между странами – больше получат те, кто больше пострадал – и Италия здесь в первых рядах.

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Где же ЕС берет эти 750 миллиардов

В долг. То есть ЕС занимает на рынке эту сумму и возвращает за 30 лет. Германия выступала против такого подхода, уверяя, что это только ухудшит ситуацию. И это сыграло с Германией злую шутку, хоть она в итоге и согласилась на программу.

Ведь и Макрон, и Драги, как бывшие инвест банкиры настояли на том, что кредит, если он берется на развитие, не такая уж и проблема. Тем более бремя долга разделит между собой вся Европа. И страны Центральной и Восточной Европы это широко приветствовали, обвиняя Германию в том, что зажиточный Берлин просто не хотел давать развиваться другим странам в полной мере.

И Макрон поспешил на этом сыграть, мол, нет ближе страны для наиболее пострадавшей Италии, чем Франция.

Взаимная любовь между Римом и Парижем

В своей речи, когда в Париж в прошлом месяце прибыл президент Италии Серджо Маттарелла, Макрон назвал Италию "братской страной, с которой Франция, несомненно, разделила больше невзгод, чем с любой другой".



Серджо Маттарелла / Фото picture-alliance

И вот в качестве доказательства взаимной любви между Римом и Парижем должно стать подписание двухстороннего соглашения, так называемого Квиринальского договора. К слову, оно во многом копирует послевоенный франко-германский Елисейский договор 1963 года.

Напомню! Елисейский договор между Германией и Францией предполагал сближение бывших заклятых врагов. Договор обязал обе стороны проводить консультации между собой по всем вопросам. Во что этот договор вылился – все мы прекрасно знаем.

Цель Квиринальского договора

Квиринальский договор также точно должен сплотить 2 страны в международном сотрудничестве. В команде Макрона даже не скрывают зачем им нужен этот документ.

Депутат от партии Макрона Кристоф Ди Помпео говорит следующее, цитирую: "Для меня важно не столько содержание документа, сколько вектор. Как только у нас будет соглашение между Францией и Италией, независимо от содержания, мы изменим европейский баланс отношений".

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Но отношения 2 стран стали теплее и на повседневном уровне. Например, автопроизводители 2 стран перешли к широкому сотрудничеству, а один из французских гигантов Stellantis строит на территории Италии завод по производству аккумуляторов. К тому же Франция начинает внедрять Италию даже в франко-германские проекты.

Главная площадка – Брюссель

Но всё же главная площадка, где обе страны будут выстраивать свое лидерство, это Брюссель. Повторюсь, Германия выступает за сокращение долга ЕС и ограничение расходов блока. Франция и Италия, в лице Макрона и Драги, наоборот призывает увеличить траты, чтобы дать толчок экономике.

Конечно северные страны ЕС вряд-ли будут в восторге от такой идеи, но на стороне Франции и Италии окажется центр и восток ЕС и тогда той же Германии придется согласится.

Еще одним важным элементом, который может сыграть на руку новому лидерскому союзу Франции и Италии – это их общее стремление к зеленой энергетике. И увеличение расходов как раз на это и направлено.

Макрон и Драги выступают за увеличение темпов перехода от угольной и газовой генерации к водороду, ветряной и солнечной энергии. И большая часть стран ЕС выступает только за, если им предоставят нормальную дорожную карту.

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Шансы Германии на лидерство тают

В свете того, что Германия наоборот в этом году стремится запустить "Северный поток-2", её шансы на лидерство действительно тают. В то же время они порождают и проблемы для партии Меркель и её преемника Лашета на выборах в сентябре.

Ведь, если Макрон и Драги успеют до сентября подписать Квиринальский договор и представить Европе обновленную стратегию развития зеленой энергетики, они могут подтолкнуть немецкого избирателя голосовать за "Партию зеленых" и кандидата на пост канцлера Анналену Бербок, которая окажется на одной волне с Францией и Италией.



Анналена Бербок / Фото picture-alliance

К тому же такой союз, может помочь Германии не выпасть из обоймы лидирующих стран ЕС. Смогут ли Франция и Италия в кратчайшие сроки взять лидерство в ЕС на себя – вопрос пока открытый. Но тенденция показывает, что экономическая и политическая модель, навязываемая Германией, перестала устраивать, по крайней мере, часть европейских стран, а это сигнализирует о возможных кардинальных изменениях в ЕС.