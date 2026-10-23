Россия применила новую недорогую крылатую ракету по Украине: эксперт оценил новую угрозу

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Оккупанты уже делают ставку на дешевые крылатые ракеты. Нет ничего удивительного в том, что враг движется в этом направлении. Подобный путь выбрала и Украина.

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Как меняется оружие на войне?

По словам эксперта, все это началось еще в 2022 году, когда на фронте появились первые ударные беспилотники. Они соединили в себе низкую стоимость, скорость масштабирования и простоту в эксплуатации. Малые крылатые ракеты – еще одно воплощение этого видения.

Мир уже тысячу раз проходил через это. Производится какое-то оружие массового применения, которое затем совершенствуется, становится дороже и сложнее, потому что средства противодействия ему совершенствуются. Дорогое технологичное оружие, накопленное за период войны, будет упрощаться для удешевления и массового производства– пояснил военный аналитик.

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Россия делает ставку на дешевые крылатые ракеты: смотрите видео 24 Канала

Лакийчук напомнил, что ракетные технологии проходят те же циклы, что и в 1960–1970-х годах прошлого века. Тогда развитие шло от медленных низковысотных целей к сверхзвуковым высотным, а впоследствии снова вернулось к полетам на предельно низких высотах.

Мы сосредоточились на уничтожении малозаметных, медленных, низколетящих целей, которыми в основном были "Шахеды". Сейчас усилия направлены также на высотные цели. Вскоре эти средства вновь перейдут на низкие высоты – это будут скоростные маневренные ракеты– подчеркнул специалист.

Аналитик отметил, что украинские разработчики идут практически тем же путем развития вооружений. В некоторых аспектах удается опередить врага, а в других приходится догонять.

Добавим, что новая российская ракета "Филин" способна пролететь до 1200 километров со скоростью 800 километров в час. Боевая часть весит от 50 до 100 килограммов. В полете ракета может опускаться на сверхнизкие высоты и подниматься до 6 километров в высоту.