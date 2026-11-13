Развивались в течение 3 дней: в Axios узнали о новых ограничениях Starshield для Украины

Ранее подобные ограничения вводились в октябре. Об этом пишет Axios.

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Какова ситуация со связью?

В четверг, 12 ноября, анонимный украинский чиновник рассказал изданию, что ограничения вводились постепенно. Сначала они затронули 10% операций, на второй день – 50%, а на третьи сутки заблокировали все боевые вылеты.

Временный поверенный Украины в США Денис Сиеник отметил, что оборудование Starshield отключается, как только беспилотники набирают скорость свыше 161 километра в час (100 миль в час). Украинская сторона пока не получила никаких официальных ответов относительно причин блокировки ни от руководства SpaceX, ни от Пентагона.

В компании Илона Маска при этом отвергают любые обвинения в препятствовании работе терминалов.

Это неправда. Никаких изменений не было– ответили в SpaceX.

Несмотря на такие заявления, Киев продолжает выяснять детали с американскими партнерами. Двухпартийная группа в Конгрессе по вопросам Украины заявила, что обеспокоена сообщениями о замедлении работы системы Starshield. Политики требуют от администрации президента США и компании SpaceX предоставить полные отчеты.

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Предыдущие ограничения

Украинские военные уже сталкивались с перебоями в работе в специальной военной системе, которые продолжались с 14 по 24 октября. Тогда Белый дом и SpaceX перекладывали ответственность за ограничения друг на друга.

Владимир Зеленский сообщил, что после докладов командования выяснилось: связь теряется не из-за обычных технических неисправностей, а в результате искусственных ограничений скорости вдоль всего фронта. Он подчеркнул, что это помогает агрессору убивать больше украинцев.

Отметим, что военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что ограничения Starshield сказываются на работе ПВО. Они существенно мешают дронам-перехватчикам уничтожать реактивные БПЛА.