Що ж означають ці тренди для власників сонячних електростанцій (СЕС) та як вони змінять користувацький досвід?

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Технології

"Найбільше коштів вкладають у розвиток сонячної енергетики Китай, Німеччина та Америка. Завдяки потужній державній підтримці китайський ринок сонячної енергетики – найбільший у світі. Якщо пересічний громадянин вирішить встановити СЕС у себе на подвір'ї, швидше за все він зупиниться саме на обладнанні китайських виробників, оскільки вони пропонують популярні рішення за доступними цінами. Виробники з Європейських країн на кшталт Великобританії, Швейцарії та Німеччини, працюють над більш вузькопрофільними рішеннями. Такі продукти будуть цікаві підприємцям для вирішення складних технологічних завдань", – зазначає мій колега Дмитро Коротченко, експерт з питань сонячної енергетики .

СЕС складається з трьох компонентів:

Фотомодулі (сонячні панелі) – виробляють електроенергію.

виробляють електроенергію. Інвертор – перетворює постійний електричний струм на змінний, придатний для живлення електричних приладів.

перетворює постійний електричний струм на змінний, придатний для живлення електричних приладів. Акумулятор – зберігає енергію, яка була вироблена в надлишку.

Технології вироблення фотомодулів швидко розвиваються, тому саме вони вважаються рушієм еволюції СЕС. Приблизно щокварталу на ринку з'являються нові, більш потужні фотомодулі. Це змушує виробників інверторів раз на рік оновлювати їх, щоб ті відповідали актуальним можливостям фотомодулів.

Сучасні інвертори, крім головної своєї функції – перетворення постійного струму на змінний, виконують цілий ряд важливих завдань. По суті це – мозок станції, який визначає, працює вона лише на власне споживання чи віддає залишки в мережу.

Інвертори нового покоління, які з'явились на ринку протягом останнього року, можуть інтегруватись в систему розумного будинку та працювати за індивідуальними алгоритмами. Наприклад, щоб тепла підлога чи бойлер у будинку працювали використовуючи тільки сонячну енергію.

Виробники інверторів конкурують завдяки більш зручному для споживача програмному забезпеченню. Розробляють ексклюзивні рішення, як-от інвертори з вбудованими зарядними пристроями для електромобілів. Крім того, у виробництві використовують нові матеріали та електронні компоненти, завдяки яким інвертори стають більш довговічними.

Екологія

Що ж до оновлення акумуляторів, головна мета розробників – одночасно збільшити їхню ємність та зробити виробництво дешевшим. Важливий тренд – використання екологічно безпечних компонентів. Раніше акумулятори містили речовини, які при неправильній утилізації могли зашкодити довкіллю. Однак наразі виробники відмовляються від токсичних речовин, які потребують спеціальної утилізації та виробляють акумулятори таким чином, щоб їхні компоненти були придатні до перероблення та повторного використання.

Важливо 5 кроків для тих, хто хоче встановити сонячну електростанцію

Нещодавно інженери з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго представили батареї нового покоління, у 10 разів ефективніші за літій-іонні. Наразі на стадії лабораторних досліджень знаходяться десятки технологій нових акумуляторів, на які з нетерпінням чекає ринок.

Очікується, що в недалекому майбутньому такі перспективні технології стануть доступними для широкого загалу та зроблять акумулятори дешевшими, витривалішими й екологічнішими.

Перспектива

Розробники обладнання для СЕС щороку представляють оновлені продукти. Висока конкуренція виробників і колосальні державні та приватні інвестиції роблять еволюцію станцій дуже швидкою.

Кожне нове покоління СЕС – ефективніше і безпечніше за попереднє.

Програмне забезпечення розвивається найшвидше і дозволяє підлаштовувати станцію під конкретні бізнесові задачі чи стиль життя. Це говорить про те, що через кілька років СЕС будуть такою ж поширеною технологією, як холодильник чи смартфон.

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