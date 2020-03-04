Новые правила пересечения границы с РФ: как реагируют украинцы на изменения

С 1 марта 2020 жители Украины смогут попасть в Россию только по заграничному паспорту. Выехать из РФ можно будет как по внутреннему паспорту, так и по свидетельству о рождении. Журналисты 24 канала узнали, как работают пограничники в новых условиях, и как реагируют люди на такие нововведения.

За сутки в Россию через пункт пропуска "Гоптовка" выезжают около 6 тысяч человек. Отныне паспортный контроль занимает считанные минуты. С 1 марта 2020 года украинцы смогут выезжать в РФ только по заграничным паспортом.

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Инспектор пограничной службы Александр Шевченко объяснил, что ранее данные из паспорта гражданина Украины работники вносили вручную, сейчас же специальное устройство считывает все из паспорта для выезда за границу. Мужчина отметил, что это значительно быстрее. Кроме этого, в загранпаспорте содержится больше защитных элементов.

Контрольно-пропускной пункт "Гоптовка" / Фото "Укринформ"

О том, что перемещение можно будет осуществлять исключительно по заграничным паспортам, украинцев предупреждали больше, чем за год. Впрочем, к нововведению оказались готовы не все.

Я еду из Харькова в Белгород на похороны сестры. Однако брат не поехал, потому что у него нет загранпаспорта. Оформить не успел, потому что это долгая процедура,

– рассказала харьковчанка Надежда Павловна.

Без загранпаспорта въезд в Россию закроют, человека просто завернуть обратно. А вот те, кто уехали до нововведения, могут вернуться в Украину по внешнему паспортом.

Сегодня на выезд из Украины на участке Восточного регионального управления последовали около 13 500 граждан Украины. Лишь 24 лицам было отказано – некоторые граждане забыли взять паспорт для выезда за границу, у некоторых он отсутствовал,

– прокомментировал пресофицер Восточного регионального управления ГПС Украины Юрий Трубачев.

Большинство людей уже давно проходят границу именно по загранпаспорту, поэтому 1 марта не почувствовали ничего нового. Харьковчанин Олег отметил, что процедура стала происходить гораздо быстрее, в частности, нет очередей.

Новые правила для взрослых и детей действуют на всей границе с Россией. Это должно сделать проезд безопасным и более комфортным.

Что известно об изменении пересечения границы с РФ?

Согласно постановлению правительства, с 1 марта 2020 года украинцы не могут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении. Для этого нужен загранпаспорт. Изменения ввели не ради жесткого контроля украинцев и ограничения их миграции, а для удобства.