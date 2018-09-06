Новые законы в действии: исполнительная служба устраивает рейды к неплательщикам алиментов

Правительство всерьез взялось за неплательщиков алиментов. По недавно принятому закону, их могут увольнять с государственной службы и даже бросить за решетку на два года. Но время от нововведений страдают и добросовестные папы.

Задолжали выплату алиментов – ждите в гости государственных исполнителей. С тех пор, как заработал новый закон, рейды по квартирам неплательщиков устраивают чаще. Правда, дома застают не всегда.

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С тех пор как ужесточили ответственность – исполнительная служба взыскала с должников более миллиарда гривен. Часть этой суммы благодаря личным визитам к нарушителям. А они, чтобы не попасть в открытый реестр должников.

Попали под санкции и чиновники. Чтобы избежать огласки, поспешили рассчитаться с долгами и экс-министр аграрной политики Игорь Швайка и депутат БПП Сергей Каплин.

С недавних пор за неуплату алиментов в Украине могут увольнять даже чиновников. Злостных неплательщиков лишили возможности выезжать за границу, управлять автомобилем и использовать оружие. Более того, нарушителей могут отправить на общественно-полезные работы. А на днях еще и ввели автоматический арест счетов.

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Однако, система несовершенна. Плательщик алиментов Тарас убедился в этом, когда попытался продать авто. Тогда же узнал: движимое имущество арестовали из-за задолженности, которая возникла из-за ошибки в документах. А еще новое законодательство ставит его в зависимость от бывшей жены. Даже несмотря на то, что нужную сумму уже оплатил.

В похожую ситуацию попал и ветеран войны Владимир Потороченко. Говорит, из-за несуществующих долгов по алиментам его не выпускают на реабилитацию в Австрию. Ошибки бывают в работе любой службы, говорят государственные исполнители. Главное – они возвращают законные средства детям.