По ее мнению, назначение главы КГГА является уникальным шансом для центральной власти и "Слуги народа" создать достойного кандидата на следующие выборы киевского городского головы и реабилитироваться после поражения 2020 года, "ведь только должность главы КГГА может дать будущему кандидату в мэры необходимый репутационный ресурс" .

Читайте также В ГФС говорят о 160 миллионах убытков для Киева: что ответили в КГГА

Оптимальный вариант – это перспективный кандидат в мэры

Оптимальный кандидат на руководителя КГГА должен быть и перспективным кандидатом на предстоящих выборах мэра Киева. Любой другой подход будет не просто половинчатым решением. Это будет фактически нулевое решение, поскольку оно не ведет центральную власть кпоставленной цели – налаживанию не только исполнительской дисциплины по линии Офис Президента/Правительство и КГГА, но и конструктивных отношений с местным самоуправлением Киева, – пишет Екатерина Одарченко.

По словам Екатерины Одарченко, вопрос о замене главы КГГА принципиально уже решен, и в Офисе Президента уже есть короткий список кандидатур: "Сейчас основными кандидатами на должность главы КГГА в президентском шорт-листе чаще всего называют заместителя главы КГГА Алексея Кулебу и депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына".

Среди главных кандидатов – Владислав Трубицын и Алексей Кулеба

Политтехнолог отмечает, что оба кандидата "отвечают критерию опыта работы на Киев и, что очень важно, не имеют в своем багаже репутационных рисков". В то же время Алексей Кулеба, по ее наблюдениям, "явно тяготеет к кабинетной работе, а не к публичной активности", тогда как Владислав Трубицын "не боится говорить с горожанами, даже в кризисных ситуациях – причем ему удается в таком общении находить с ними общий язык в сложных вопросах".

Из этого Екатерина Одарченко делает вывод, что Владислав Трубицын уже приобретает опыт публичного политика, а Алексей Кулеба вряд ли имеет карьерные амбиции.

Какие ошибки может допустить центральная власть

Екатерина Одарченко считает, что центральная власть допустит ошибку, если при выборе нового главы КГГА не будет учитывать перспективы следующих выборов мэра Киева – так она комментирует так называемый "промежуточный" вариант, который также имеется на рассмотрении в Офисе Президента. Этот вариант предусматривает назначение номинального главы КГГА и передачу полномочий исполнительной власти в Киеве городскому исполкома, который еще надлежит создать.

По мнению политтехнолога, необходимый законотворческий процесс "может растянуться на годы. А в итоге – к следующим выборам мэра Киева "слуги народа" снова придут без сильного кандидата".

Кандидат от "Слуги народа" получила лишь 5,4% на предыдущих выборах мэра

На местных выборах в октябре 2020 года кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук получила 5,44% голосов избирателей, заняв пятое место среди других кандидатов.