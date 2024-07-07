Министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего визита в Одессу пообещал отправить новую помощь Украине. Это произошло менее чем через 48 часов после его назначения.

Смотрите также Адвокат обездоленных и новый премьер Британии: кто такой Кир Стармер и чего ждать Украине

Украина получит ракеты Brimstone

Глава Минобороны Британии встретился с президентом Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, новый пакет помощи будет содержать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет снарядов, а также ракеты.

Он пообещал ускорить предоставление военной поддержки Украине в апреле в течение следующих 100 дней.

Во время визита министр подтвердил, что новое правительство в Вестминстере усилит непоколебимую преданность Британии Украине.

Возможно, произошла смена правительства, но Великобритания едина за Украину. Как новый министр обороны я позабочусь о том, чтобы мы восстановили поддержку Великобритании путем увеличения поставок жизненно важной военной помощи,

– сказал он.

Кроме этого, он выразил мнение, что обязательство поддерживать украинский народ является абсолютным, как и решимость противостоять российской агрессии и преследовать Путина за его военные преступления.

Что включает новый пакет помощи

Этот новый пакет включает:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых ракет Brimstone;

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин разминирования;

10 артиллерийских орудий АС-90;

61 бульдозер для помощи в создании оборонительных позиций.

Поддержка ранее предоставленных AS-90, включая 32 новых ствола и критические запчасти, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155 миллиметровых снарядов.

Джон Хили встретился с Рустемом Умеровым: смотрите видео

Великобритания является одним из ключевых союзников Украины в противостоянии полномасштабной агрессии России с первых дней полномасштабного вторжения.