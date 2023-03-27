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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции.

gloтм Hyper X2 Air совершенно изменил дизайн-концепт, оставив одну основную идею – удобный и стильный моноблок, который стал еще на 25% легче1. Алюминиевый корпус представлен в 7 выразительных, вдохновленных небом цветах, лирические названия которых не оставят равнодушными никого: розовые сумерки, лазурное небо, лиловые облака, ночной черный, голубое небо, звездный синий, золотой рассвет. Так каждый пользователь может выбрать небесный оттенок, который нравится именно ему.

Настоящая свобода заключается в возможности сделать выбор без компромиссов. Новый gloтм Hyper X2 Air предлагает новый, стильный визуальный образ и сохраняет преданность инновационным технологиям своей линейки.

Устройство получило тот самый сверхвысокий уровень технологических решений, которые использовал HYPER X2, обеспечивая легкость в использовании, скорость нагрева и длительную работу на одном заряде. Девайс будет готов к следующему использованию в режимах Standard и Boost всего за 20 секунд. При полностью заряженной батарее его можно использовать до 20 сессий без подзарядки2. Это позволит почувствовать свободу автономной работы в течение всего дня, а значит gloтм Hyper X2 Air можно взять с собой куда угодно и не ущемлять себя в комфорте, ведь свобода там, где ты.

Предзаказ доступен только в Украине, поэтому именно сейчас есть возможность стать одним из первых владельцев Hyper X2 Air и получить в подарок3 впечатление от известного бренда.

1 glo™ Hyper X2 Air на 25% легче, чем glo™ HYPER X2.

2 До 20 сессий без подзарядки. При полностью заряженном аккумуляторе и количество сессий зависит от режима, в котором вы используете девайс – Standard или Boost, – и может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

3 Специальное предложение действует с 6 марта по 10 апреля 2023 года. Количество подарков ограничено и составляет 1000 штук. Подробности по ссылке.