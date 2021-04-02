В Украине 2 апреля зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса и по количеству смертей. В Офисе Президента высказались относительно того, будет ли власть вводить тотальный локдаун.

Сейчас власть будет придерживаться политики адаптивного карантина. Об этом заявил заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

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Будет ли тотальный локдаун в Украине

Кирилл Тимошенко говорит, что власть будет придерживаться политики адаптивного карантина, согласно которому жесткие карантинные ограничения будут вводить локально.

По его словам, усиление карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом.

Есть красные зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает,

– заявил Тимошенко.

В качестве примера работы адаптивного карантина в Офисе Президента привели Ивано-Франковскую область. "Она была несколько недель – практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит", – отметил Тимошенко.

Напомним. В красной зоне, по данным Минздрава, с соответствующими ограничениями сейчас находятся 10 областей: Киев и Киевская область, Львовская, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Сумская, Николаевская, Черниговская области. Ранее в правительстве сообщали: если в Украине большинство областей станут "красными", в стране введут сплошной локдаун.

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