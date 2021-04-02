У Зеленского рассказали, будут ли вводить локдаун
В Украине 2 апреля зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса и по количеству смертей. В Офисе Президента высказались относительно того, будет ли власть вводить тотальный локдаун.
Источник:24 канал
Сейчас власть будет придерживаться политики адаптивного карантина. Об этом заявил заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.
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Будет ли тотальный локдаун в Украине
Кирилл Тимошенко говорит, что власть будет придерживаться политики адаптивного карантина, согласно которому жесткие карантинные ограничения будут вводить локально.
По его словам, усиление карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом.
Есть красные зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает,
– заявил Тимошенко.
В качестве примера работы адаптивного карантина в Офисе Президента привели Ивано-Франковскую область. "Она была несколько недель – практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит", – отметил Тимошенко.
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости
- За сутки 1 апреля в Украине зафиксировали рекорд новых случаев: 19 893 больных.
- Кроме того, за эти же сутки умерло наибольшее количество инфицированных – 433 пациента.
- В больницы были госпитализированы 5 040 больных с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.
- Максим Степанов сообщил, что в 2 областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса.
- В то же время "британский" штамм COVID-19 уже зафиксировали во всех регионах страны.
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