Новый рекорд дальности: дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в 1750 километрах от Украины

Служба безопасности Украины установила новый рекорд по дальности поражения. В этот раз дальнобойные дроны достигли Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ. Завод входит в структуру "Лукойла".

Смотрите также Столб дыма видно издалека: в российской Ухте пылает НПЗ "Лукойла"

Что известно об ударе по Ухтинскому НПЗ в России?

Ухтинский НПЗ расположен в Республике Коми в 1750 километрах от границы Украины.

Поэтому когда дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по заводу, это стало новым рекордом дальности поражения для украинских беспилотников.

Пролет украинских беспилотников над Республикой Коми: смотрите видео

После попаданий на нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован пожар и сильное задымление. Предварительно поражены атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга. Они отвечают за первичную переработку нефти и ее распределение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина, газойля,

– рассказали собеседники 24 Канала.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ подтвердили поражение. И объяснили, что установка висбрекинга нужна, чтобы снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль).

Показываем Ухтинский НПЗ на карте России

Важно! Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл" и ежегодно перерабатывает около 4,2 миллиона тонн нефти. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.



Последствия поражения Ухтинского НПЗ / СБУ

"СБУ продолжает осуществлять точечные удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса России, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора. Их поражение снижает способность врага обеспечивать свои войска топливом, усложняет логистику и уменьшает финансовые поступления, которые идут на войну против Украины", – сообщил информированный источник 24 Канала в Службе безопасности Украины.

Пожар на Ухтинском НПЗ после попадания: смотрите видео

"Фламинго" долетел до Волгограда

12 февраля стало известно, что Силы обороны Украины ударили по большому арсеналу ГРАУ минобороны России вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области. Удар нанесли украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго".