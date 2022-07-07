У жителей россии довольно большая ностальгия по СССР. В декабре 2021 года по советскому союзу скучали 63% опрошенных россиян (такие данные опроса социологов из "Левада-Центр"). Больше было только в 2018 (66%) и 2020 (65%). Но теперь российские власти делают все, чтобы реалии советского союза стали все ближе к россиянам. Особенно что касается репрессий против жителей собственной страны, сообщает 24 канал.

Примечательно, что Россия готовит новую провокацию на Совбезе ООН для дискредитации Украины.

Российские депутаты потратили 13 минут, чтобы обсудить и проголосовать три законопроекта. Они фактически адаптируют российское законодательство под реалии военного времени. Часть из них экономические, остальные – криминальные.

Все россияне – предатели и шпионы?

Советские власти в первые годы своего господства устроили красный террор против широких верст населения. Обычные мирные люди были обвинены в контрреволюционной и шпионской деятельности и были расстреляны за это. Российские власти тоже решили значительно расширить понятие государственной измены. Правда, в своих нововведениях пока до расстрела дело не дошло. Но потратила все правки и обсуждения во втором чтении одну минуту и 20 секунд.

Теперь у России появилась еще одна форма государственной измены – переход на сторону противника. Под этим обширным термином российские правозащитники видят "предупреждение" для военных о наказании за сдачу в плен. Поэтому теперь тех российских оккупантов, которых освободят из плена, дома может ожидать уголовное преследование.

К уголовному кодексу добавилась новая статья 275.1, устанавливающая ответственность за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Она криминализирует любой "тайный" контакт россиянина не только с иностранными спецслужбами, но и с любой международной или иностранной организацией, действующей (по мнению российских властей) в пользу иностранных спецслужб.

Например, если россиянин решит предоставить консультационные услуги иностранной компании и не сообщит об этом спецслужбы, то его могут заключить в тюрьму на срок до восьми лет. Ведь "доказать" то, что иностранные компании "сотрудничают" со спецслужбами для ФСБ не будет проблемой.

Будут наказывать заключением на шесть лет за сотрудничество с "нежелательными" организациями. И до этого у России было такое наказание, если человек сотрудничал с такими организациями на территории России. Теперь могут наказать за работу где угодно.

Предусмотрена и уголовная ответственность за выезд из России лица, имеющего или имеющего доступ к государственной тайне. Так что даже если допуск к государственной тайне давно закончился, нужно будет постоянно уточнять, можно ли уехать из России.

Участие в войне на стороне врага без госизмены. Здесь речь идет не о противостоянии с российскими военными. А об участии в военном конфликте где угодно в мире, где "у России свои интересы". При этом кто в этих противостояниях "враг", а кто "друг" следует узнавать в российском министерстве иностранных дел.

Ужесточили наказание и за "передачу информации врагу", которую можно использовать против российской армии. Достаточно размытая формулировка позволяет подвести под него чуть ли не любую информацию. Но есть уточнение, что речь идет только во время военного конфликта.

Также вводится новая статья 282.4 ("неоднократные пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций, или других атрибутики или символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами").

Но получить наказание по этой статье можно не только за нацистскую свастику. А даже за логотип Facebook или Instagram, ведь еще в марте 2022 г. тверской суд Москвы запретил в россии Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. За повторное привлечение к ответственности по этой статье предусмотрен штраф на сумму от 600 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.

Работа без выходных, от которой нельзя отказаться

12 минут заняло у российских депутатов обсуждение экономических поправок. Их пришлось внедрить из-за войны в Украине и наложенных на россию санкций.

Поправки к Трудовому кодексу позволяют российскому правительству вводить специальный режим работы на некоторых предприятиях, в том числе увеличивать рабочее время, назначать изменения в выходные, ночное время и праздничные дни.

Согласно поправкам по специальным полномочиям для обеспечения "военных операций", организации не смогут отказываться от гособоронзаказа или контрактов для государственных и муниципальных служб. В записке объяснения по инициативе говорится, что такие мероприятия необходимы в том числе для проведения "специальной военной операции".

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