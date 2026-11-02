От солдата до Минобороны: в КМВА назначили нового заместителя начальника

Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности начальника учреждения Андрей Ткачев, сообщили в Telegram-канале КМВА. На новой должности чиновник присоединится к команде столичной администрации и будет заниматься вопросами жизнедеятельности города.

Adv

популярные видео

Что известно о Фархаде Гулиеве?

До начала полномасштабного вторжения Фархад Гулиев занимался адвокатской деятельностью. Однако уже в 2022 году он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

За время службы он прошел путь от солдата боевого подразделения до руководящих должностей в Министерстве обороны Украины.

В военной администрации отметили, что приобретенный опыт Гулиев направит на укрепление безопасности и устойчивости Киева в условиях военного положения.

После увольнения Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации временное исполнение его обязанностей поручили первому заместителю Андрею Ткачеву. Владимир Зеленский уволил Ткаченко летом 2026 года после обновления состава Кабмина.

Впоследствии его назначили главой Киевской областной военной администрации вместо Николая Калашника, который занял пост министра восстановления и инфраструктуры.