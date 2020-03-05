Новый премьер Шмыгаль озвучил свое отношение к внедрению рынка земли

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что он является сторонником того, чтобы рынок земли был открытым, прежде всего для украинцев. Вместе с тем, подчеркнул глава правительства, это должен быть цивилизованный рынок, который даст толчок развитию экономики, фермерства и аграрного комплекса в Украине.

Но вопрос о возможности продажи украинской земли должен решаться только на всеукраинском референдуме, сказал Денис Шмыгаль в эфире проекта "Право на власть".

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Каждый украинец имеет право, он не обязан – он должен иметь право продать свою землю по рыночной цене, а не за копейки. Это законное право каждого, как и право на продажу квартиры или автомобиля,

– подчеркнул глава правительства.

Он обратился к украинцам, заверив, что власть не собирается устраивать "распродажу украинской земли". Она хочет лишь предоставить право украинцам распоряжаться своим имуществом.

"Раньше это был грабеж. У украинцев вытягивали за копейки то, что стоит сокровищ и богатства. Мы хотим дать украинцам право иметь возможность продавать землю. Это не обязанность, это лишь законная возможность этим распоряжаться", – пояснил Денис Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал, что встречался с аграриями и фермерами. В частности, провел много встреч во Львовской и Ивано-Франковской областях еще несколько месяцев назад, будучи председателем Ивано-Франковской ОГА.

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"Было много встреч с людьми, которые работают на земле. Действительно, фермеры были обеспокоены тем законопроектом, который был подготовлен прошлой властью и подан в парламент. На их требование президент и парламент отреагировали тем, что отозвали его и внесли новый", – рассказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что одними из приоритетов нового правительства является развитие промышленности и агропромышленного комплекса. Поэтому под эти направления в Кабинете министров вскоре состоятся назначения ответственных министров.

Что известно о земельной реформе в Украине?Еще в ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении рынка земли в Украине. Сейчас парламент рассматривает его во втором чтении. Впрочем, к законопроекту зарегистрировано более 4 тысяч правок, из которых пока рассмотрели только 3 тысячи.



Законопроект предусматривает, что покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные украинцами. Вопрос о возможности покупки земли иностранцами вынесут на референдум. Один человек сможет владеть не более 10 тысячами гектаров земли.