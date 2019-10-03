Новый закон о столице: что изменится

Досрочных выборов в Киеве не будет. Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о столице, в котором отсутствует норма о выборах мэра и Киевсовета в декабре 2019 года. Вместе с тем предусмотрено сокращение количества депутатов и создание Киевского магистрата. Впрочем такую инициативу поддержали не все парламентарии.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко красивыми словами с трибуны парламента убеждал коллег проголосовать за его законопроект о столице. Хотя знал, что "слуги народа" и так его поддержат, а вот другие фракции – нет.

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Ткаченко предлагает:

• создать Киевский магистрат;

• разделить полномочия мэра и главы КГГА;

• сократить количество депутатов Киевсовета с 120 до 80 и вернуть районные советы, которые в свое время ликвидировал Виктор Янукович;

• предоставить возможность советам влиять на собственный бюджет, чего сейчас нет.

Что изменится после принятия закона о столице

► Отдельная избирательная система. Отныне мэра столицы будут выбирать большинством, он будет возглавлять Киевский магистрат – это исполнительный орган Киевсовета. Депутатов Киевсовета будут выбирать по открытым партийным спискам, а районных советов – по мажоритарке. Тогда как главу КГГА будет назначать президент. Он будет наблюдать за соблюдением законов в столице, что сейчас фактически является полномочиями правоохранительных органов.

Отдельно и вместе – это все очень не плохие идеи. Но с ними есть проблемы – они все тотально противоречат Конституции Украины и законодательству о местном самоуправлении,

– заявил нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук.

Столичной полиции предоставят право останавливать строительство по решению суда, хотя это относится к полномочиям государственной исполнительной службы. А вот мэр теперь сможет забирать частное имущество, если оно необходимо городу. А также подписывать международные договоры. С таким распределением сил согласны не все.



Отныне мэра столицы будут выбирать большинством

Например, они дают мэру полномочия подписывать международные договоры с другими странами. Это что такое? У нас в Конституции написано, что только президент, премьер-министр и министр это могут делать,

– возмутилась нардепка от "Батькивщины" Алена Шкрум.

На принятый законопроект уже отреагировал и действующий мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, этот документ не в интересах киевлян. По его мнению, речь идет о разрушении системы самоуправления и Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве. В парламенте законопроект уже назвали предвыборной программой Ткаченко.

Ведь ходят слухи, что Ткаченко намерен баллотироваться на должность мэра Киева от "Слуги народа". Хотя прямо на этот вопрос нардеп не отвечает. Несмотря на критику, законопроект теперь должны готовить ко второму чтению. Большинство фракций настаивает на том, что следует оставить три аспекта: разделение полномочий мэра и главы КГГА, восстановление райсоветов и столичного самоуправления.