Достижения Путина, которые войдут в историю

1. Армия Швеции – восьмая по силе среди стран НАТО в Европе. Финляндии – пятнадцатая. Суммарно насчитывается более 50 тысяч бойцов. Важно, что армии боеспособны, потому что не входили в НАТО и могли рассчитывать только на свои силы.

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2. Балтийский флот Московии, и без того очень уязвимый из-за контроля выходов из российских портов странами НАТО, окончательно потерял смысл существования. Теперь полностью все побережье Балтийского моря контролируется странами НАТО.

3. Сухопутная граница Московии с НАТО увеличилась на 1500 км.

4. От границы НАТО до Мурманска – 100 километров. Богатый стратегическими ресурсами и частично отрезанный от Московии географически со вступлением в Альянс Финляндии Кольский полуостров со своими портами стал уязвимым.

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Свита Путина сдулась

Самое главное. Всем уже глубоко по барабану по мнению Московии. Никто больше не боится ни Путина, ни его домашних животных вроде Медведева и их угроз.

Страны Европы освободились от страха перед ордой и делают, что считают нужным. Нравится, не нравится, терпи моя красавица. Да, рассиюшка?

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