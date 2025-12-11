Без единой потери: военный рассказал, как НРК отбили село

В 2026 году стремительно будет развиваться направление использования наземных роботизированных комплексов. Уже зафиксированы случаи, когда они отбивают территорию без вмешательства бойцов.

Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант, командир взвода обслуживания роты беспилотных наземных систем 47 ОМБр "Магура" Андрей Сыроежка, отметив, что именно за НРК стоит будущее на поле боя. Главной их задачей является спасать жизни наших военных.

Как НРК отбили село?

Младший сержант отметил, что украинское войско увидело эффективность работы НРК и результаты применения. Самое главное – они сохраняют жизнь украинских бойцов. Поэтому наземные роботизированные комплексы – это будущее войны.

По словам Сыроежки, уже были единичные случаи использования НРК, когда сначала они заезжали в населенный пункт, а затем туда заходили бойцы.

Один раз ребята с помощью НРК отбили село. Они использовали 4 НРК, 3 из них потеряли. Однако среди личного состава потерь не было,

– подчеркнул он.

Заметьте! НРК уже становятся важной частью войны. Они выполняя логистические, разведывательные и боевые задачи на поле боя. Отрасль производства НРК в Украине постепенно развивается.

Рота беспилотных наземных систем 47 ОМБр "Маґура" сейчас имеет открытый сбор на Starlink и Mavic. Призываем читателей присоединиться к сбору по ссылке.

Как еще НРК используют на поле боя?