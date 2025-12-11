В 2022 году Украина выстояла, в частности, благодаря единству украинцев. Младший сержант, командир взвода обслуживания роты беспилотных наземных систем 47 ОМБр "Магура" Андрей Сыроежка заметил 24 Каналу, что сейчас у людей нет права на споры.

"Мы сейчас должны быть вместе. Вспомните, как все начиналось в 2022 году, благодаря чему мы выстояли. Сейчас ситуация очень сложная. Поэтому мы не имеем права позволить себе ссориться между собой сейчас", – подчеркнул он.

Что нужно делать украинцам?

Андрей Сыроежка призвал украинцев меньше ссориться между собой, больше объединяться и помогать друг другу. Потому что только вместе мы сможем что-то. Российские оккупанты это знают, поэтому постоянно пытаются разделить наших людей. Надо научиться этому сопротивляться.

К сожалению, ему очень хорошо это удается. Мы это видим даже на примере той истории с ТЦК. Почему-то есть категория военных, которых все ненавидят, и это нормально в стране, которая воюет. Так не должно быть. Я не спорю, что во многом ТЦК сами постарались, чтобы так произошло. Но это все равно не повод,

– подчеркнул младший сержант.

Заметим, что сейчас открыт сбор на Starlink, на Mavic для сопровождения, вообще на компоненты. Ведь это техника, она ломается. Всегда нужны какие-то запчасти, что-то заменить и переделать. Приобщиться можно по ссылке.

Что происходит на фронте?