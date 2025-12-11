Без жодної втрати: військовий розповів, як НРК відбили село
- У 2026 році наземні роботизовані комплекси (НРК) будуть активно розвиватись, ЗСУ будуть все частіше використовувати їх на фронті.
- НРК вже використовувались для відбиття сіл, при цьому втрат серед особового складу не було, хоча 3 з 4 комплексів були втрачені.
У 2026 році стрімко буде розвиватись напрямок використання наземних роботизованих комплексів. Вже зафіксовані випадки, коли вони відбивають територію без втручання бійців.
Про це 24 Каналу розповів молодший сержант, командир взводу обслуговування роти безпілотних наземних систем 47 ОМБр "Маґура" Андрій Сироїшка, зауваживши, що саме за НРК стоїть майбутнє на полі бою. Головним їхнім завданням є рятувати життя наших військових.
Як НРК відбили село?
Молодший сержант зазначив, що українське військо побачило ефективність роботи НРК та результати застосування. Найголовніше – вони зберігають життя українських бійців. Тому наземні роботизовані комплекси – це майбутнє війни.
За словами Сироїшки, вже були поодинокі випадки використання НРК, коли спершу вони заїжджали у населений пункт, а згодом туди заходили бійці.
Один раз хлопці за допомогою НРК відбили село. Вони використали 4 НРК, 3 з них втратили. Однак среде особового складу втрат не було,
– наголосив він.
Зауважте! НРК вже стають важливою частиною війни. Вони виконуючи логістичні, розвідувальні та бойові завдання на полі бою. Галузь виробництва НРК в Україні поступово розвивається.
Як ще НРК використовують на полі бою?
- Бійці 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка поділились, що вони використовують НРК "Гімлі". Вони здатні не лише підвозити боєприпаси та інші ресурси до "нуля", а ще й здійснюють евакуацію бійців.
- Крім того, військові можуть використовувати наземні роботизовані комплекси для забезпечення мінування. НРК заходять у ті ділянки, куди заходити військовому небезпечно.
- Командир батальйону безпілотних наземних систем 93 ОМБр "Електрик" розповів, що за допомогою НРК його бійцям вдалось підірвати міст, що зупинило просування ворога.