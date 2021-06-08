Ситуация с полным запретом полетов может стать более серьезным дипломатическим шагом. Об этом рассказал экс-министр инфраструктуры Украины Владислава Криклий.
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"Если же говорить о полном запрете полетов над территориями государств, для этого необходимо разрывать с ними соглашение об использовании воздушного пространства. И это уже очень серьезный дипломатический шаг, подобный закрытию дипконсульства и отзыву послов", – сказал Криклий.
Могло ли решение о Беларуси быть более жестким
По словам экс-главы Министерства инфраструктуры, в вопросе о Беларуси все зависит от того, что хотят получить в итоге.
Если вопрос лежит в плоскости геополитики, любого решения достаточно. Если мы хотим изолировать страну, нужна общая позиция со всеми пограничными с Беларусью странами,
– сказал Владислав Криклий.
Он добавил, что на соответствующий шаг не осмелится Россия – для них это "традиционный кейс".
Закрытие авиасообщения с Беларусью: главное
- 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно совершил посадку в Минске. Во время инцидента задержали оппозиционного журналиста Беларуси Романа Протасевича и его девушку.
- Посадку самолета срочно осудило международное сообщество. В частности, Евросоюз запретил летать над своей территории белорусским авиакомпаниям.
- Авиасообщение с Беларусью 25 мая прекратила и Украина, уже с 26 – все прямые рейсы между странами начали отменять. Соответствующее решение принял Кабмин.