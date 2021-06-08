Ситуация с полным запретом полетов может стать более серьезным дипломатическим шагом. Об этом рассказал экс-министр инфраструктуры Украины Владислава Криклий.

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"Если же говорить о полном запрете полетов над территориями государств, для этого необходимо разрывать с ними соглашение об использовании воздушного пространства. И это уже очень серьезный дипломатический шаг, подобный закрытию дипконсульства и отзыву послов", – сказал Криклий.

Могло ли решение о Беларуси быть более жестким

По словам экс-главы Министерства инфраструктуры, в вопросе о Беларуси все зависит от того, что хотят получить в итоге.

Если вопрос лежит в плоскости геополитики, любого решения достаточно. Если мы хотим изолировать страну, нужна общая позиция со всеми пограничными с Беларусью странами,

– сказал Владислав Криклий.

Он добавил, что на соответствующий шаг не осмелится Россия – для них это "традиционный кейс".

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