Об этом Корецкий сообщил во время выступления в Верховной Раде 27 ноября.

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Что Корецкий сказал о петиции об увольнении Кима?

По его словам, после интервью Виталия Кима состоялся частный разговор с министром.

Даже если допускаются ошибки, нужно быстро делать выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше. Петицию, в соответствии с действующим законодательством, мы рассмотрим надлежащим образом, – заявил премьер-министр.

Напомним, ранее в интервью изданию "РБК-Украина" министр по делам ветеранов Виталий Ким высказал предположение, что после возвращения военнослужащих с фронта в Украине может вырасти уровень преступности.

Отвечая на вопрос о таких рисках, чиновник заявил: "Это точно будет".

"Так было после каждой войны. Люди возвращаются с определенными навыками, с пониженным чувством риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социальной напряженности, революций и других процессов", – сказал Ким.

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Он также отметил, что государство "недостаточно работает над информационной политикой и подготовкой общества к возвращению ветеранов". По мнению министра, необходимо создать для военных альтернативные возможности, чтобы они не совершали преступлений.

Инициированная военным петиция об увольнении министра набрала необходимые 25 тысяч голосов менее чем за неделю. Кроме того, в Верховной Раде народные депутаты инициировали отставку чиновника и начали собирать подписи из-за возмущения ветеранского сообщества.