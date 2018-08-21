NVIDIA представила новое поколение видеокарт GeForce RTX: обзор и цена

Сегодня, 20 августа, компания NVIDIA в Кельне представила долгожданную линейку GeForce на базе архитектуры Turing. Эту презентацию глава корпорации Дженсен Хуанг назвал "историческим моментом для компьютерной графики". Ключевой особенностью видеокарт нового поколения стала поддержка инновационной технологии NVIDIA RTX.

Об этом сообщает 4pda.

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Нарушив собственные традиции, NVIDIA представила сразу три модели семейства GeForce: флагманскую RTX 2080 Ti, а также субфлагманские RTX 2080 и RTX 2070. Новая архитектура принесла десятикратное увеличение производительности при использовании трассировки лучей в компьютерной графике по сравнению с поколением Pascal. RTX 2080 Ti способна обработать до 10 миллиардов лучей в секунду, в то время как 1080 Ti – всего 1,28 миллиарда лучей. При этом, по утверждению Хуанга, работает новинка в 10 раз тише предшественницы.



Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080

Кроме новой архитектуры Turing, обновленные видеокарты GeForce 20 серии сменили индекс с GTX на RTX, что означает поддержку технологии трассировки лучей. Не менее важным нововведением стало появление в потребительской линейке тензорных ядер – раньше их можно было увидеть только в профессиональных GPU для вычислений. Эти ядра позволяют обрабатывать пиксели в реальном времени, а не предсказывать вектор движения картинки, как при использовании традиционного сглаживание ТАА. По этому параметру RTX 2080 Ti опережает 1080 Ti по производительности в 10 раз.



Преимущества новой технологии NVIDIA RTX

Принцип работы технологии заключается в отслеживании луча источника освещения "из глаз" наблюдателя. При прохождении луча через объект алгоритм определяет количество света в каждой точке и цвет пикселя. Затем он генерирует дополнительные лучи в кадре для формирования отражений. При этом на экране просчитываются мягкие тени, преломление, отражение и даже отражение отражений. Для пользователя это выглядит как естественное освещение в реальности.

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Для снижения нагрузки на GPU применяется технология гибридного рендеринга – обработка геометрических моделей происходит с помощью растеризации, а с помощью трассировки лучей просчитываются только мягкие тени и отражения. В ходе презентации была продемонстрирована работа алгоритмов RTX в таких играх, как Shadow of the Tomb Raider, Metro: Exodus, Assetto Corsa Competizione и Battlefield V.



Графика в игре с использованием технологии NVIDIA RTX

Детальные технические спецификации во время презентации компания так и не раскрыла, ограничившись базовой информацией о новинках, их не опубликовали и на официальном сайте NVIDIA. На данный момент известно следующее:

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti – 11 ГБ видеопамяти, 10 миллиардов лучей и 78 триллионов RTX-операций в секунду NVIDIA GeForce RTX 2080 – 8 ГБ видеопамяти, 8 миллиардов лучей и 60 триллионов RTX-операций в секунду NVIDIA GeForce RTX 2070 – 8 ГБ видеопамяти, 6 миллиардов лучей и 45 триллионов RTX-операций в секунду



Технология NVIDIA RTX в сравнении с 4К ТАА

Предварительные заказы GPU нового поколения начались уже сегодня, рекомендованная розничная цена на RTX 2080 Ti, 2080 и 2070 составляет 999 долларов (около 26 445 гривен), 699 долларов (около 18 505 гривен) и 499 долларов (около 13 210 гривен) соответственно. Эталонные модели производства самой NVIDIA обойдутся немного дороже: 1 199 долларов (около 31 740 гривен), 799 долларов (около 21 150 гривен) и 599 долларов (около 15 855 гривен) в зависимости от модели. В продажу все видеокарты поступят уже 20 сентября.

Презентация технологии NVIDIA RTX в новых видеокартах GeForce на базе архитектуры Turing – смотрите видео

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