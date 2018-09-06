Нынешний и. о. председателя ГФС Власов два года воевал в АТО

Назначенный 5 сентября временно исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов 2 года не "служил", а воевал в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом уведомил его заместитель, подполковник К., который до сих пор несет службу в одном из подразделений специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишут "Украинские новости".

"Это профессиональный военный разведчик и контрразведчик, наш боевой командир. Я имел честь воевать вместе с ним. В армии мало таких офицеров, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи. Я и сейчас не могу вам привести примеров операций, которые выполняли наши "призраки", однако поверьте, это реальные сложные боевые задачи", – сообщил источник в ВСУ.

Напомним, что до назначения на должность в ГФС Власов возглавлял одесскую таможню. Во время его руководства в Одессе была проведена одна из самых громких спецопераций последних лет по перекрытию каналов контрабанды и ареста "короля контрабанды" Дениса Аминева.

О Власове также известно, что во время АТО на востоке Украины он некоторое время возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения АТО Государственной фискальной службы Украины по перекрытию каналов контрабанды на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.