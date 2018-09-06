18:11
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Нынешний и. о. председателя ГФС Власов два года воевал в АТО

52 Читати новину українською
Александр Власов
Александр Власов / hromadske.ua

Назначенный 5 сентября временно исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов 2 года не "служил", а воевал в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом уведомил его заместитель, подполковник К., который до сих пор несет службу в одном из подразделений специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишут "Украинские новости".

"Это профессиональный военный разведчик и контрразведчик, наш боевой командир. Я имел честь воевать вместе с ним. В армии мало таких офицеров, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи. Я и сейчас не могу вам привести примеров операций, которые выполняли наши "призраки", однако поверьте, это реальные сложные боевые задачи", – сообщил источник в ВСУ.

Напомним, что до назначения на должность в ГФС Власов возглавлял одесскую таможню. Во время его руководства в Одессе была проведена одна из самых громких спецопераций последних лет по перекрытию каналов контрабанды и ареста "короля контрабанды" Дениса Аминева.

О Власове также известно, что во время АТО на востоке Украины он некоторое время возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения АТО Государственной фискальной службы Украины по перекрытию каналов контрабанды на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
сегодня, 18:03 Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
Олександра Кравчук
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сегодня, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
сегодня, 16:40 Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Геращенко обнародовал компромат на главу НАБУ Сытника
 16 ноября 2017 , 03:43
Аномальное лето: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
 18 июля 2016 , 11:36 1
Матч сборной Украины на Евро-2016 находится в зоне повышенного риска
 12 июня 2016 , 15:43
Полузащитник "Шахтера" хочет получать в "Бешикташе" 4,5 миллиона евро в год
 4 мая 2017 , 14:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук