Об этом в эфире 24 Канала отметила политолог-американист Александра Филипенко. Она добавила, что такие заявления делают нечасто во время переговоров. Обычно публикуют два отдельных пресс-релиза, и сравнивать их интересно, ведь стороны нередко по-разному трактуют ход переговоров и встреч.

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Но в этом случае есть совместное заявление – это показатель того, что обе стороны пришли к согласию. Они поддерживают те пункты, которые в нем изложены.

О чем говорит администрация Трампа

"Кроме того, это сигнал для третьей стороны: иногда – чтобы напугать, иногда - чтобы серьезно заявить о своей позиции, а иногда – чтобы порадовать. В этом случае она может понравиться европейским партнерам, но одновременно серьезно напугать Москву", – сказала Александра Филипенко.

Она добавила, что несмотря на скандал в Овальном кабинете ситуация существенно изменилась. Государственный секретарь Марко Рубио предложил оставить прошлые разногласия позади во время пресс-подхода в Джидде. Советник по национальной безопасности Майкл Уолц также поддержал эту позицию.

Журналистка спросила Марко Рубио, нормализовались ли отношения с Владимиром Зеленским, на что он ответил: "Я понимаю, что вам хотелось бы обсуждать, кто кому нравится, а кто – нет. Но это не эпизод телевизионного сериала". Это заявление противоречит тому, что ранее говорил Дональд Трамп: "Это замечательное телевизионное шоу".

Рубио подчеркивает, что речь идет не о шоу, а о серьезных вещах – вопрос жизни и смерти на войне. Он заявил, что личные моменты остаются за кулисами.

Эту же позицию фактически подтвердил и Трамп во время пресс-подхода на лужайке Белого дома после короткой встречи в Овальном кабинете. Один из журналистов спросил Трампа: "Приглашен ли Владимир Зеленский снова в Овальный кабинет?" Трамп ответил: "Безусловно!",

– сказала Филипенко.

Она отметила, что Трамп мог бы сказать что-то другое, например, "Посмотрим" или "Этим займутся дипломаты". Но такой ответ свидетельствует о том, что личные обиды и претензии остались в прошлом. Сейчас главное – достижение целей. После заявлений Марко Рубио Майкл Волц подвел итоги встречи. Волц подчеркнул: "Трамп – это президент мира."

"Эта фраза прозвучала несколько раз. Он заявил, что мир – главная цель Трампа и что он готов принять жесткие меры в отношении всех сторон, чтобы довести дело до конца. Затем он заговорил о предоставлении военной помощи Украине, заявив, что все необходимое будет направлено немедленно. Это та позиция, которую сейчас озвучивает американская администрация", – отметила Александра Филипенко.

Что Трамп готовит России

Она добавила, что сейчас администрация Трампа демонстрирует готовность принимать жесткие меры. Какие именно – это уже другой вопрос. На пресс-конференции Марко Рубио заявил, что меры в отношении России могут быть разными: "Я не буду раскрывать все карты. Не буду говорить, что именно будут делать США".

"Так он избежал прямого ответа. Однако Линдси Грэм в обращении в Twitter отметил, что в отношении России могут быть введены жесткие санкции. Он пообещал, что новые ограничения коснутся как России, так и ее торговых партнеров, если Владимир Путин откажется от прекращения огня," – подытожила Филипенко.